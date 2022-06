È nata la prima tartaruga gigante albina al mondo

Il Tropiquarium di Servion, in Svizzera, ha annunciato un evento straordinario: la nascita del primo esemplare albino al mondo di tartaruga gigante delle Galapagos. La lieta notizia è stata comunicata dal Tropiquarium lo scorso 2 giugno, sia sul sito che sulle pagine social, dove le prime immagini della tartaruga albina, ovviamente ancora tutt'altro che gigante, hanno già spopolato tra gli utenti.

"Siamo stati sorpresi di scoprire un piccolo albino tra i nostri cuccioli di tartaruga gigante delle Galapagos: questo fenomeno non era mai stato osservato prima né negli zoo né in natura - spiegano i responsabili della struttura - delle due tartarughe nate, una è nera, come i suoi genitori, e l'altra è bianca, è albina. Queste tartarughe, che sono in via di estinzione, sono nate nell'ambito di un programma di conservazione delle specie. Si tratta di nascite rare ed eccezionali, soprattutto per quella albina".

L'albinismo è raro nelle tartarughe con circa un caso su 100.000 individui rispetto a circa un caso ogni 20.000 individui negli esseri umani, ma in questo caso siamo di fronte alla prima volta al mondo in cui una tartaruga albina delle Galapagos nasce e viene tenuta in cattività.