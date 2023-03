La tartaruga a rischio estinzione che diventa padre a 90 anni

Lo zoo di Houston, negli Stati Uniti, festeggia un parto inaspettato e sorprendente. Mr. Pickles, l'animale più anziano del parco, un esemplare di grande testuggine raggiata del Madagascar (Astrochelys radiata), è diventato papà per la prima volta all'età di 90 anni. La scorsa settimana, la sua compagna, Mrs. Pickles, ha deposto tre uova da cui sono nati altrettanti esemplari: Dill, Gherkin e Jalapeño.

Le uova sono state scoperte da un custode della struttura, che una sera, alla chiusura, si è imbattuto in Mrs. Pickles mentre le stava deponendo. Il team dello zoo si è subito mobilitato per dissotterrare le uova e custodirle nella Reptile & Amphibian House, dal momento che il suolo di Houston non è ospitale per le tartarughe native del Madagascar.

La struttura texana ha sottolineato la grande importanza delle tre nascite alla luce dello stato di conservazione delle testuggini raggiate: la specie è inserita nella lista rossa dell’IUCN ed è considerata a rischio critico di estinzione. C'è poi il fattore dell’età di Mr. Pickles.

La tartaruga è ospite dello zoo da 36 anni e vive con la sua compagna, che ora ha 53 anni, dal suo arrivo nel 1996. "Mr. Pickles è la tartaruga raggiata geneticamente più preziosa nel Piano di sopravvivenza delle specie dell'Association of Zoos and Aquariums", ha spiegato lo zoo.

Questa specie di testuggine può vivere fino a 150 anni, ma non si sa esattamente entro che anno di età possono riprodursi. I piccoli esemplari di testuggine raggiata del Madagascar rimarranno in una sezione protetta dello zoo, fino a quando non saranno autonomi da riunirsi in sicurezza ai genitori.