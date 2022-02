Toro imbizzarrito semina il panico in città: abbattuto

Toro imbizzarrito semina il panico per la città e alla fine viene ucciso. E’ lo spiacevole finale di una storia che andava avanti da tempo perchè a Genuri, sud della Sardegna, non era la prima volta che si sentiva parlare di un toro che si aggirava per le campagne, dalle quali ogni tanto usciva avvicinandosi pericolosamente alla città, danneggiando anche auto e cancelli. In più occasioni l’animale aveva terrorizzato i residenti, che non avevano il coraggio di avvicinalo perchè in molti lo descrivevano come un toro enorme.

Viste le sue dimensioni, ieri mattina, giornata di caccia, qualcuno ha pensato di mettere fine alle scorribande dell’animale, sparandogli un colpo di fucile. Il toro è stato ferito a una zampa ed è fuggito, raggiungendo il centro abitato di Genuri, terrorizzando e cercando di caricare chiunque incrociasse. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i barracelli e il veterinario. All’inizio sono stata chiuse delle strade per cercare di creare un perimetro intorno all’animale e tutelare le persone. Ma alla fine, quando ci si è resi conto che l’animale era furioso e impossibile da domare, è stato abbattuto.