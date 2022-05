Tre leoni in gabbia per il nuovo film di Nanni Moretti: la denuncia degli animalisti

Ancora animali sul set del nuovo film di Nanni Moretti. Dopo gli elefanti che hanno sfilato su via dei Fori Imperiali, ad essere stati immortalati dagli scatti di un fotografo stavolta sono stati tre leoni masai. I fatti risalgono allo scorso 17 maggio e svelano i tre felini ospitati in altrettante gabbie poste in piazza Capizucchi a Roma, sempre in pieno centro, in attesa che arrivi il proprio turno per entrare in scena di fronte alle telecamere. Uno scenario effettivamente inusuale per l’epoca tecnologica che stiamo vivendo, in grado di realizzare intere pellicole cinematografiche con una riproduzione computerizzata del tutto fedele all’originali reale. Immediata la reazione degli animalisti, che intervengono rilevando che “invece di riprodurre con la tecnologia un leone, qui ne vengono ingaggiati ben tre. Ma davvero nel 2022 è necessario utilizzare animali sui set quando la tecnologia ha fatto passi da gigante?”.

Animali esotici e set cinematografici

Una domanda retorica, che effettivamente trova un precedente di successo in un film acclamato dalla critica e dal pubblico come “Vita di Pi”, che ha come protagonista una tigre del Bengala. “Lei e tutti gli animali della pellicola sono stati ricreati fedelmente al computer con la tecnica CGI (Computer-generated imagery)”, prosegue la LAV, che ha sollevato la vicenda. E questo avrebbe il merito di escludere, secondo l'associazione, anche il mercato tutt'ora in attività del noleggio di animali selvatici a scopo cinematografico. "Un paio di mesi fa abbiamo pubblicato un’inchiesta sul traffico di tigri. Il materiale video, che abbiamo ricevuto in forma anonima, mostrava come fosse permesso dalla normativa vigente detenere, commerciare e noleggiare grandi felini come tigri, leoni e pantere nonché farli riprodurre senza limiti. Una parte ancora inedita di quel materiale video racconta come l’utilizzo degli animali nel cinema e nel mondo dello spettacolo siano un vero e proprio mercato a sé. Florido e in continua attività. Nel video che abbiamo girato vengono citati alcuni grandi nomi del cinema italiano che hanno anche loro utilizzato animali".

https://youtu.be/9NixGcnBB_c

L'appello al Sindaco (per il momento inascoltato)

Una questione che pare già spinosa e che tira in ballo direttamente il Campidoglio. "A Roma invece chi ha dato il permesso a Nanni Moretti di portare 3 leoni in mezzo alle case? Essendo animali definiti “pericolosi” e protetti dal Trattato di Washington, serve un’autorizzazione da parte dell’ASL e dei Carabinieri CITES. Inoltre, secondo il regolamento comunale “Tutela animali” di Roma, all’Articolo 8 comma 15 è chiaro che: “E’ vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno (…)”. Ci aspettiamo infine che vi sia stata comunicazione all’Ufficio Tutela Animali di Roma, come definito dall’Articolo 16 comma 6, ovvero: “L’utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo. Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessora con Delega agli animali Sabrina Alfonsi - conclude l’Associazione - sapranno sicuramente darci delle risposte in merito”. Restiamo in attesa.