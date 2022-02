Guerra in Ucraina, anche gli animali sotto le bombe allo zoo: tre morti e molti feriti

Pagina bianca, scritta nera in alfabeto cirillico ucraino. “A causa della dichiarazione della legge marziale, lo zoo è chiuso ai visitatori”. Nient’altro sul sito del parco zoologico di Kiev, uno dei più grandi di Ucraina, teatro di pesanti combattimenti durante la notte appena trascorsa. Secondo la BBC, si sono registrate 50 esplosioni e colpi di mitraglia mentre in un video che circola su Facebook, appare un incendio proprio dove dovrebbe trovarsi lo zoo.

L’ultimo aggiornamento sulla salute di persone e animali è arrivata ieri mattina direttamente da Cyril Trentin, CEO del Parco, e non riportava notizie di vittime o feriti ma di sedativi al bisogno per gli animali e di rifugi antiatomici per gli uomini. Sappiamo per certo invece della morte sotto le bombe di tre cervi reali e del ferimento di alcuni primati all’Ecopark Feldman, dove è in corso il quarto giorno di bombardamenti. In un video, il silenzio surreale della guerra spezzato dai versi degli animali e i danni alla struttura.

Un parco naturale a 500 chilometri a est di Kiev, sul bordo insanguinato che divide Russia e Ucraina, fuori dalla città di Charkiv, altro punto caldo degli scontri. Con quattromila animali, è una delle strutture con la maggiore collezione zoologica in Europa, che ospita specie a rischio estinzione come leoni bianchi, tigri, bisonti europei, takin, scimpanzé e oranghi. “Non possiamo dire che sia stato un incidente. Intorno a noi c’è solo foresta e un’autostrada, ci hanno voluto colpire pur non essendo noi un obiettivo militare”, spiega a Today lo staff dello zoo. “Gli animali vivono in vaste aree naturali e ancora non siamo in grado di avere una stima certa dei danni. In questo momento è impossibile pensare di spostarli o nasconderli da qualche parte. Ma non vengono mai lasciati soli, lo zoo è custodito da alcuni lavoratori che non li abbandonano e che continuano a prendersi cura di loro, in qualche modo”. Anche a Kiev, dove invece di animali ne ospitano circa duemila, gli uomini non li hanno mai abbandonati. Scrive il CEO Trentin, in una didascalia che accompagna un selfie preoccupato ma deciso a non mollare: “Sia di giorno che di notte lo zoo è sorvegliato da 50 lavoratori, la cura degli animali non si ferma. La guerra sta causando loro uno stress terribile, alcuni sono stati trasferiti in box interni e in gallerie sotterranee. I veterinari monitorano il loro stato emotivo e, se necessario, forniscono un sedativo. Il personale invece si è rifugiato nella notte nei rifugi antiatomici già preparati, così come preparati già da 10 giorni erano i rifornimenti di energia, acqua e cibo. Al momento non c’è bisogno di ulteriori aiuti. Soprattutto nei prossimi giorni, c’è bisogno di sostegno ai nostri difensori. Prenditi cura di te e dell’Ucraina!”.