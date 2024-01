Uomo colpito da malore, il cane si rifiuta di lasciarlo solo e sale con lui in ambulanza

Stava camminando in una zona periferica di Frosinone, in compagnia del suo amatissimo cane, quando si è improvvisamente accasciato a terra, colpito da malore. A dare l'allarme all'Ares 118 sono stati alcuni passanti che hanno notato un uomo steso a terra e il cane che guaiva e cercava di rianimarlo leccandogli la faccia.

Una scena da 'Libro cuore' quella che si è trovata dinanzi l'equipaggio dell'Ares 118 diretto dal dottor Angelo Taglienti e che hanno soccorso lo sportivo e lo hanno caricato in ambulanza. E qui è accaduto nell'immaginabile: la amatissimo cane è salito sulla lettiga e non c'è stato verso di spostarlo o farlo scendere.

Per questo il dottor Taglienti e il suo equipaggio hanno deciso di farlo rimanere in ambulanza per tutto il viaggio fino al pronto soccorso di Cassino. Una volta arrivato qui il cane è stato affidato ai familiari dell'uomo che nel frattempo erano stati allertati.