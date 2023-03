Seppellisce viva una cagnolina perché abbaia troppo: viva per miracolo (il video)

L'ha cercata in maniera disperata, per quasi due ore, ma non avrebbe mai immaginato la verità. Una donna non trovava più il suo cane, il suo amato animale domestico: ha vissuto per ore con l'idea di non trovarla più. Alla fine la scoperta atroce: la sua vicina di casa, infastidita dall'abbaiare dell'animale, l'aveva sotterrata viva. E il video in cui il cane, ormai stremato, viene liberato dalla sua padrona è divenuto virale sui social. La vicina, una donna di 82 anni, che si è resa protagonista del gesto crudele di seppellire l'animale è stata invece arrestata.

Questa storia, però, inizia lo scorso 7 marzo a Planura, in Brasile. Qui l'anziana donna, infastidita dall'abbaiare del cane della vicina di casa durante la notte, ha pensato di risolvere il suo problema nella maniera più credule possibile: ha preso una pala e ha scavato una buca dentro la quale ha seppellito Nina, il cane della sua vicina. In seguito, litigando con la donna che cercava il suo cane, ha confessato il suo gesto, appena compiuto. La padrona di Nina si è precipitata in giardino dove ha subito individuato della terra smossa di recente. Ha iniziato subito a scavare, con il cuore a mille, temendo che fosse troppo tardi per salvare la sua cagnolina. Fortunatamente, come mostra il video, Nina era ancora viva e aveva conservato l'energia necessaria a scappare fuori dalla fossa preparata dalla sua carnefice.