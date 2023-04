Il contadino finge di essere triste e gli animali lo consolano

La prova che anche gli animali che non sono considerati da compagnia possano essere sensibili e siano in grado di provare empatia, arriva da uno studente di veterinaria e allevatore di bestiame del Brasile. L’uomo ha girato un video, poi diventato virare sui social, in cui si finge triste. La reazione degli animali è impressionante.

Christian Bucholz, protagonista del breve filmato, si è seduto a terra con la testa tra le gambe piegate, come se stesse male o fosse molto triste. Nei sottotitoli si legge: “Non pensavo che sarebbero stati così premurosi”. I primi a intervenire sono stati due cani, che poi sono andati verso il bestiame, come a volerlo avvertire. È lì che anche i bovini si sono avvicinati a Christian. Lo hanno osservato, lo hanno annusato, battendo le zampe. Sembra proprio che vogliano consolarlo.

La cosa incredibile è che dopo, arrivano anche altri animali a consolarlo, come se anche gli altri si accorgessero e seguissero l’esempio del bovino. Così alla fine sono in cinque, fra mucche e buoi ad andare a consolare lo studente brasiliano.