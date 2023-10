Donini avverte il Governo: "Alla Sanità servono quattro miliardi, le Regioni sono unite"

"Siamo in lotta. Stiamo portando avanti un'azione determinata e soprattutto condivisa fra tutte le Regioni affinché nella finanziaria 2024 ci siano quattro miliardi per il Fondo Sanitario Nazionale; lo stesso Ministro della Salute sostiene questa linea e io ho fiducia che pur in una situazione difficile come quella che il Paese sta affrontando sul piano finanziario, il Governo trovi questi soldi e non mandi al collasso il nostro sistema sanitario, che - ricordiamolo - attualmente è tra i meno finanziati in Europa". Esordisce così Raffaele Donini, Assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna e Coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle Regioni.

Non temete che quella frase di Giorgetti, che la scorsa settimana ha detto ci saranno tagli dolorosi, possa riguardare proprio la Sanità?

"Intanto i tagli dolorosi sulla Sanità erano stati già prefigurati, poi ci sono state le smentite. Noi diciamo una cosa semplice: le Regioni non ce la fanno più a gestire i bisogni della popolazione con un Fondo Sanitario Nazionale che non è adeguato ai costi che sosteniamo. Non è colpa del Governo Meloni, ma il Governo Meloni, se si confermassero le previsioni di spesa della Nadef, potrebbe essere il Governo sulle cui braccia morirà il Sistema Sanitario Nazionale".

In un'inchiesta abbiamo trattato l’annoso tema delle liste d’attesa per alcune prestazioni diagnostiche: può capitare che quando i pazienti vengano chiamati siano già morti.

"Ci sono medie nazionali che mostrano numeri preoccupanti. Per quanto ci riguarda, parlo ovviamente per l’Emilia Romagna, gran parte delle urgenze rientrano nei termini. Certamente, per le prestazioni specialistiche, diagnostiche e chirurgiche non di urgenza, i tempi sono biblici e non più compatibili con quelle che sono le aspettative e i diritti dei cittadini. Alcune regioni del meridione hanno tempi d’attesa nettamente superiori che contribuiscono ad alzare di molto quelle medie, ma il problema lo abbiamo anche noi e negarlo sarebbe inutile e dannoso. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dichiarato che il suo obiettivo prioritario è proprio quello di di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni diagnostiche, chirurgiche e specialistiche e le Regioni hanno dato sin da subito la loro disponibilità a collaborare accettando che ci fosse una regia nazionale".

Cosa si può fare per ridurre i tempi d’attesa?

"Io penso, restando coi piedi per terra, che si possano fare tre cose. La prima: aumentare la produzione sanitaria pubblica. Questo significa certamente studiare i migliori livelli organizzativi dei sistemi, ottimizzando la produzione e migliorando tutto quello che c’è da migliorare nella nostra gestione; però tutto questo difficilmente potrà avvenire senza che vi siano anche dei rinforzi sul piano della dotazione organica. E la dotazione organica o è imbavagliata, legata, impedita dal vincolo di bilancio, o è impedita dal dettato normativo, dal tetto di spesa. Questo è un tema su cui noi vogliamo un confronto, perché certamente le Regioni devono lavorare meglio, ma se vogliamo migliorare la produzione, non possiamo non porci il tema del rafforzamento della pianta organica di certe categorie professionali. Seconda cosa: la gestione del rapporto con il privato accreditato. Lo stesso Ministro sostiene che bisogna rielaborare la strategia: noi in Emilia Romagna lo abbiamo fatto siglando degli accordi affinché il privato accreditato si adoperi per fornire le prestazioni richieste in un tempo congruo. Mi riferisco soprattutto alla specialistica e alla chirurgia di bassa complessità, non necessariamente prestazioni di cui il sistema pubblico non ha impellente bisogno e necessità. In pratica si tratta di tarare l’offerta del privato accreditato sulle reali necessità del sistema pubblico: noi lo stiamo facendo convertendo quelle prestazioni, concentrandole sulla lungo decenza, sulle viste specialistiche e sulla chirurgia a bassa complessità, per esempio emoroidi, colicisti ed ernie, che hanno un’incidenza enorme. Terza cosa da fare, l'ho detto anche il nuovo direttore della programmazione del Ministero della Salute, è arrivare a lavorare sulla domanda, perché purtroppo in sanità vige un principio sostanziale, ovvero che è l'offerta a creare la domanda. Quindi occorre lavorare soprattutto con la sanità territoriale, con strumenti di monitoraggio e di verifica anche innovativi, affinché si raggiunga progressivamente, gradualmente, il massimo livello di appropriatezza. Questo è un tema fondamentale, molto caro al Ministro, al sottoscritto e anche a molte Regioni".

Chiaro, ma come abbiamo detto in precedenza, per riorganizzare e ottimizzare al meglio il sistema servono risorse. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che il problema non è quanti soldi ma come vengono spesi. Lei cosa pensa?

"Giorgia Meloni, dicendo questo, rischia di apparire come quella che volta le spalle alla Sanità Pubblica. E dice al tempo stesso una verità e una banalità: È chiaro che conta come sono spesi i soldi, questo è del tutto evidente e penso che i tavoli di monitoraggio che le regioni hanno creato con Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Salute, stiano facendo il loro lavoro; che si affianca a quello della Corte dei Conti, che svolge le sue mansioni di magistratura contabile. Io penso però che non riconoscere che alla Sanità manchino quei quattro miliardi sia il modo sbagliato di approcciare a questo dramma che sta vivendo l’Italia".

Abbiamo parlato del rapporto tra pubblico e privato, un rapporto che genera anche delle distorsioni. Il Nursind, sindacato degli infermieri, lamenta degli scarsi controlli sulle commesse date alle cooperative, che avrebbero creato infermieri di serie A e di serie B. E poi c'è la questione dei medici a gettone, che rappresentano anche costi elevati per le aziende.

"I medici a gettone e le cooperative non possono risolvere le criticità, anzi, le acuiscono. Rincorrendo queste forme di esternalizzazione si accelera la fuga dei professionisti dipendenti dal Sistema Sanitario Nazionale. Bene ha fatto il ministro Schilalci a porre un limite, entro 31 dicembre del 2023, per il ricorso ai medici a gettone. Noi lo abbiamo fatto un po’ prima, pur avendone ricorso in maniera molto limitata e circoscritta. Occorrere sicuramente pagare di più il personale dipendente e metterlo in condizione di lavorare meglio. E per farlo servono riforme, innovazioni di sistema. In Emilia Romagna le stiamo già mettendo in campo partendo dalla gestione della emergenza - urgenza: abbiamo approvato una riforma che separa i flussi, che oggi rappresentano la galassia degli accessi al pronto soccorso, tra quelli che sono realmente prestazioni di emergenza e quelli che possono essere intercettati sul territorio, che sono circa il 70% e che saranno intercettati e presi in carico dai “Centri di Assistenza per le Urgenze”, composti dalla continuità assistenziale, dagli infermieri di emergenza - urgenza e da figure professionali formate sulla diagnostica e sulle terapie dei cosiddetti codici bianchi e codici verdi, cioè su bisogni di salute urgenti, ma non a rischio vita".

