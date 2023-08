Il Monte Faito dopo Angela Celentano

Mentre scendo in scooter dal Monte Faito dopo la mia terza visita in un mese, la nebbia è fitta e l'asfalto bagnato. Anche in queste condizioni la montagna emana un fascino inaspettato: le tonalità di verde splendono vivaci, un silenzio profondo avvolge i faggi e le sparute case. Percorrendo Via della Fattoria, una curva dopo l'altra la luce penetra lentamente dalle nuvole sino ad aprirsi sulle colline di Vico Equense. È lontano il trambusto del mare, dove i vacanzieri si annidano in un alveare di ombrelloni privo di operosità. Il tempo imbronciato di questa domenica d'agosto ha tenuto a distanza le famiglie, i gruppi di amici, le coppie con neonati, i giovani innamorati e gli esploratori solitari, che nelle scorse settimane sono saliti quassù alla ricerca di sollievo dalla calura estiva. Da Napoli, da Castellammare di Stabia, dalla stessa Vico, dai comuni della penisola sorrentina e non solo, i fine settimana di luglio hanno visto un susseguirsi di automobili, scooter, motociclette accalcate alla rotonda del Belvedere o davanti l'ingresso della piscina del Centro sportivo, per dipanarsi tra i sentieri fino a Pian del Pero e allo spiazzo per salire sul Molare, la vetta più alta dei Monti Lattari.

Fresco rifugio

Addentrandomi nel faggeto avevo visto moltiplicarsi fornacelle, tavole imbandite tra gli alberi, barbecue incastonati tra le pietre, borse frigo per stazza e contenuto paragonabili a casseforti di milionari. Guidata dai più classici odori di braci, ho notato con ammirazione chi sui carboni ardenti preparava anche un'inattesa zuppa di cozze. Chapeau, mi sono detta. Una parte di me ha gioito: finalmente un luogo privo di accessi a pagamento, di salatissimi ombrelloni, di camerieri microfonati intenti a monitorare ogni spostamento ai tavoli. L'altra, la guardiana ecologica che vige in me, ha visto con sospetto quel fiorire di fuochi e l'acciottolio delle posate monouso. Da che era stato dimenticato e abbandonato per oltre un decennio, questa montagna sta tornando lentamente ad attrarre, ad essere un punto di ritrovo, sia per chi ci torna con costanza, che per coloro che cercano semplicemente una via di fuga dal cemento senza doversi arrendere alle dittature dei centri commerciali climatizzati o dei lidi che si fanno strapagare un posto in spiaggia. Sono tornata quassù per capire desideri, prospettive e critiche di chi vive il Faito non solo nelle domeniche estive.

La montagna contesa

A un tavolo del bar di Sant'Angelo al Belvedere, il cui edificio ospita uno storico albergo e l'omonimo ristorante, incontro Dario Russo, una delle menti impegnate a valorizzare questi luoghi e che mi aiuta a ripercorrere la sua storia recente. La superficie di 400 ettari, su cui insistono fabbricati, case, ristoranti, il santuario di San Michele e aree con antenne televisive, è stata venduta dalla Fintecna Immobiliare (ex gruppo Iri) alla Regione Campania e alla Città metropolitana di Napoli, in parti eguali. Il Faito è diventato così interamente pubblico, ma la sua gestione rimane insoddisfacente e ha dato vita a numerose contese. "Nessuno dei due enti se ne occupa veramente, restano inoltre degli immobili fatiscenti e in decadimento tra quelli gestiti dall'amministrazione pubblica", lamenta Dario, da diversi anni presidente della ProFaito, un'associazione che organizza attività destinate soprattutto ai soci, proprietari delle case vacanze della zona, come pure giornate ecologiche aperte al pubblico.

Risorse esigue

In questi anni la ProFaito oltre a battersi per una maggiore cura, si è impegnata per il riconoscimento di quattro faggi secolari, di oltre 400 anni, come alberi monumentali. "Dopo un lungo iter siamo riusciti ad ottenerne la salvaguardia e abbiamo apposto dei cartelloni dove spieghiamo le loro caratteristiche", mi spiega Dario, che appena ne ha la possibilità fugge da Napoli per venire qui. In questo periodo l'associazione sta curando l'allestimento di un'area pic-nic attrezzata gratuita, in collaborazione con la comunità Il Camino, che su questa montagna ospita ragazzi con problemi di tossicodipendenza. Costantemente operativa in zona è anche l'Associazione volontari Faito, molto attiva nei difficili mesi invernali quando la neve blocca le strade e crea disagi ai residenti. Le energie risultano comunque limitate rispetto alle necessità del bosco e del suo territorio. A giugno sono stati avviati alcuni lavori di natura strutturale con i fondi dedicati del Pnnr, come quelli per l'impianto antincendio, per estendere l'illuminazione e per le riparazioni stradali. Non è ancora chiaro invece a che punto sono i lavori per la messa in sicurezza della montagna sul versante stabiese, in particolare della strada Quisisana-Faito, per la quale dieci milioni di euro erano stati stanziati sin dal 2018.

Effetto pandemia

A dare una spinta importante per l'afflusso di vecchi e nuovi visitatori ci ha pensato intanto la riapertura della funivia da Castellammare di Stabia insieme ad un evento inaspettato. "Sento sempre parlare di 'rilancio del Faito', ma la svolta si è avuta col Covid. Da quel momento c'è stata una riscoperta di luoghi più tranquilli e naturali. Noi ristoratori e albergatori siamo sempre rimasti qui con la nostra offerta di qualità", mi spiega Danilo Somma, che gestisce il bar e l'albergo del Sant'Angelo al Belvedere con la moglie Tatiana. La storia di Danilo è cucita a filo doppio con questi luoghi. Il nonno paterno era il guardiano della montagna ed aprì la prima locanda per i lavoratori della zona, mentre il nonno materno si trasferì qui da Sorrento per costruire l'albergo Miramare, che oggi è "in attesa di nuova vita" spiega l'albergatore. Nonostante i grandi numeri dei visitatori della domenica, Danilo vorrebbe che il Faito facesse un passo indietro per rivolgersi principalmente ad un pubblico medio-alto e di appassionati. "Questo posto viene visto da alcuni come una gigantesca area pic-nic, ma a mio avviso il Faito non è per tutti, ma per chi sa apprezzarne la quiete, per chi ha voglia di fare trekking e passeggiare a cavallo", nota Danilo.

Sentieri alternativi

Sono soprattutto gli stranieri ad apprezzare questo tipo di villeggiatura. Mentre chiacchieriamo Danilo indica al bar un gruppo di giovani olandesi che fanno tour in Vespa tra la Penisola sorrentina e la Costiera amalfitana. Molti vengono qui per percorrere quella parte del Sentiero Italia del Cai collocata in questa zona. "Ormai il Sentiero degli dei è sovraffollato, invece chi arriva qui rimane incantato", sostiene Danilo. Nonostante l'incremento dei flussi, sia italiani che stranieri, manca ancora il giusto livello di cura in termini ambientali e di servizi del trasporto pubblico. La funivia ad esempio, di norma chiude alle ore 17. "I sentieri necessitano di più attenzione e di segnaletica, oltre che di manutenzione. Sul Molare ad esempio c'è stata una frana ma siamo ancora in attesa che venga ripristinato il tratto in salita. Ciò nonostante gli escursionisti continuano ad andarci e questo è pericoloso". A fronte dei problemi, ai faitensi non è chiaro a chi debbano rivolgersi, se ai comuni interessati (Castellammare e Vico Equense), o alla Regione Campania o all'Ente parco dei Monti Lattari, di cui il Faito fa parte. "Non sappiamo chi chiamare", spiega Danilo, che comunque è ottimista rispetto al declino degli anni scorsi. "L'abbandono della fine degli anni '90 e 2000 è passato. Le case vuote per anni anni sono state quasi tutte acquistate e ripristinate", spiega l'albergatore.

L'onta

Per capire (in parte) le ragioni di quel declino bisogna tornare al pomeriggio del 10 agosto del 1996, quando Angela Celentano, una bambina di allora tre anni, sparì nel nulla mentre si trovava sul Faito con la famiglia riunita con un folto gruppo di persone, che facevano parte della comunità evangelica pentecostale della penisola sorrentina. Da quel momento questi luoghi hanno dovuto sopportare un'onta immeritata: essere stati l'ultimo posto in cui è stata vista Angela. Una cronaca i cui fili sono rimasti intrecciati a quelli della montagna, che ha faticato a liberarsi dal martirio mediatico che a lungo lo ha classificato come "il luogo dove rapiscono i bambini". Nonostante un territorio non si riduca ad un evento i cui dettagli restano opachi ed irrisolti, né alle insinuazioni degli sciacalli, la montagna ha pagato a caro prezzo la circostanza di essere stata il teatro di un avvenimento triste e avvolto ancora oggi nel mistero. Esattamente il contrario di come lo hanno vissuto tante persone da anni legate a questi luoghi. "Per me questo monte rappresenta la libertà. Vengo da una famiglia autoritaria e al Faito stavo bene perché ero libera di camminare nei boschi, di giocare al campo sportivo, di arrampicarmi. Dato che ero una bambina mi era vietato portare i pantaloni, quindi avevo sempre le ginocchia sbucciate", mi dice Elena Curcio, un'insegnante in pensione la cui famiglia ha casa qui dal 1963. Nel suo racconto si susseguono vicissitudini, incontri, litigi e ritorni legati alla montagna.

Un passato d'élite

Dai suoi ricordi spuntano con nostalgia la fattoria e il galoppatoio, due dei beni abbandonati di cui mi aveva parlato Dario Russo insieme all'ex Baita e all'ex ristorante La taverna del leone. Queste strutture, oggi in decadenza, per anni sono state il fiore all'occhiello della montagna, concepita a lungo per ospitare come villeggianti alcune famiglie dell'élite partenopea: commercianti, imprenditori, dirigenti d'azienda e politici avevano qui la loro casa vacanze. "Per anni il Faito è stato una sorta di club esclusivo, ma al contempo aperto, dove c'era un presidio fisso dei carabinieri, uno della Forestale, un ufficio postale, due discoteche e il Grand Hotel dove hanno alloggiato personaggi di spicco come De Gasperi", precisa l'ex docente. Quell'epoca è finita da tempo, ma Elena è convinta che l'unica strada per "aprire" il Faito alle nuove generazioni sia quella di puntare di più sull'educazione ed il rapporto con l'ambiente. Quando insegnava, per vari anni ha portato qui i suoi alunni in gita scolastica. "Quando salivano non volevano più andar via, talmente era forte l'impatto. Questi luoghi li amavano soprattutto i ragazzi considerati 'terribili' in classe, che a contatto con al natura spesso ritrovano invece una loro dimensione", racconta commossa Elena, nonostante sia ormai in pensione.

Dal Ciclamino al Faito Doc Festival

All'epoca d'oro del Faito ad allietare le serate di villeggianti e residenti c'era anche il cinema Ciclamino, una sala in grado di ospitare oltre 300 spettatori, costruito e rifinito nel 1957 su progetto dall'architetto piacentino Pietro Berzolla. Roberto Murolo era uno degli artisti più apprezzati ad esibirsi su quel palco. Di quello splendore è rimasto un amaro ricordo. Il nuovo proprietario, non potendo realizzare il progetto che aveva in mente, lo ha lasciato alla mercé di ladri, intemperie e animali, che lo hanno degradato. Eppure c'è chi coltiva da anni il sogno di rivedere proiettati film in quella sala. In prima fila per questo progetto ci sono Nathalie Rossetti col marito Turi Finocchiaro, cofondatori e organizzatori del Faito Doc Festival. Da sedici anni i due documentaristi, che abitano a Bruxelles ma si recano spesso qui, portano sul Faito appassionati di cinema da tutta Europa proiettando documentari coraggiosi ed estranei alla grande distribuzione. Una piccola comunità si è formata intorno al loro progetto.

Mix internazionale

Nei giorni del Festival, che quest'anno si è svolto a metà luglio, registi, campeggiatori, musicisti, teatranti e residenti popolano la montagna in un mix internazionale e locale. Ospiti italiani, belgi, polacchi, olandesi, francesi, messicani, turchi si sono incontrati animando i dintorni della montagna. "Quest'anno abbiamo proiettato circa 50 film tra lungometraggi e corti dedicati all'intimo e alla diversità. Il pubblico li ha trovati così interessanti da imbastire lunghe discussioni con i registi presenti", spiega Nathalie, che è legata al Faito da ragioni familiari. Anche lei come Elena trascorreva le vacanze qui con la sua famiglia belgo-italiana sin dall'infanzia. Il marito Turi, mezzo siculo e mezzo olandese, se ne è innamorato seguendola quassù, ma era annoiato da vacanze in cui il tempo scivolava via senza uno scopo. Quando ce n'è stata l'opportunità, è stato felice di contribuire a dare vita ad un evento culturale, la cui idea Nathalie coltivava da anni. Tra fatiche, intoppi, ma soprattutto soddisfazioni, il Festival punta a festeggiare i suoi vent'anni nel 2027. "Ridare vita al Ciclamino, ristrutturarlo e realizzare lì le proiezioni del Faito Doc sarebbe il coronamento di un sogno", spiegano Nathalie e Turi, che stanno monitorando tutte le possibilità di finanziamento.

Investimenti attesi

L'obiettivo è condiviso con l'amica Lina Celentano ristoratrice del Rifugio Tre Pini, che ci accoglie con una impareggiabile simpatia, oltre che con un ottimo timballo di tagliolini. Presenza storica sul Faito, Lina mi racconta che la sede originaria del ristorante gestito dal padre si trovava nello stesso complesso del cinema ormai abbandonato. Quest'anno lo staff del Faito Doc Festival ha appeso uno striscione sulla facciata del Ciclamino. Una piccola provocazione ma soprattutto un invito affinché proprietà, nuovi investitori e amministrazione pubblica si attivino per ridare nuova vita ad un vecchio gioiello. Lina ha le idee chiare su come immagina questi luoghi se fossero più curati e valorizzati. "Il Faito non dev'essere la Positano di montagna. Ha bisogno di gente che vuole godersi questo posto così com'è, con la sua atmosfera rilassata, tranquilla e vivibile per 365 giorni all'anno", precisa la ristoratrice col suo entusiasmo da ragazzina combinato alle fatiche di una vita trascorsa su questa vetta.

Faitite acuta

Anche quando col maltempo si susseguono le disdette, Lina sa come godere di queste atmosfere. "Quando non viene nessuno mi siedo in pensilina, leggo e resto in silenzio per ore. Ogni giorno noto dettagli diversi, però per apprezzarlo devi avere la malattia del Faito, quella che chiamo la 'Faitite' acuta". Una 'malattia' di cui soffre anche Nathalie: "Sul Faito i sensi sono riuniti e amplificati. C'è la terra della montagna, il fuoco del Vesuvio, l'acqua del mare alle sue pendici. Le persone o lo rifuggono perché è troppo intenso o lo amano perché ti dà la chance di tornare ed ogni volta è diverso". Quando le raffiche di vento tacciono e una leggera schiarita lascia supporre di poter partire, lascio la montagna e i suoi ospiti. Si è parlato tanto di soldi, investitori e amministratori silenti, ma mi sono convinta che le risorse più preziose del Faito sono quelle rimaste o tornate qui quando nessuno voleva più venirci.

Nota dell'autrice: ringrazio per questo articolo Libera, che per prima lo scorso anno mi parlò del Faito Doc Festival. Un ringraziamento particolare va a Teresa, che mi ha guidata e accompagnata nell'esplorazione dei luoghi della sua infanzia.