I 10 quartieri più cari d'Italia

Quali sono i 10 quartieri più costosi d'Italia? Milano domina il podio e in generale la top 10 delle zone più care dove acquistare casa, nella classifica di Immobiliare.it. Per stilare la graduatoria il portale ha preso in considerazione 12 grandi città: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona. Nei primi 10 posti a intaccare il dominio del capoluogo lombardo c'è solo Roma con due zone.

Al primo posto della classifica c'è il centro di Milano, che comprende le ambitissime zone Duomo, Brera, Castello, via Manzoni e il Quadrilatero della Moda. Qui per comprare casa è necessario mettere a budget oltre 9.000 euro al metro quadro, con un prezzo medio di 9.366 euro/mq. Al secondo posto, sotto quota 9.000 euro/mq, c'è la zona di Garibaldi, Moscova e Porta Nuova, punto di riferimento della movida milanese. In questo quartiere il prezzo medio è 8.507 euro/mq. Al terzo posto, poco sotto la soglia di 8.000 euro al metro quadro, ci sono le zone Arco della Pace, Arena e Pagano, tra le più ambite del capoluogo lombardo. Il prezzo medio in questo caso è di 7.903 euro/mq. Al quarto posto un altra zona centrale di Milano, quella compresa tra Quadronno, Palestro e Guastalla, tra i quartieri di più alto profilo della città. Il prezzo medio qui è di 7.763 euro/mq.

Al quinto posto c'è il primo quartiere non milanese. Si tratta del centro storico di Roma, dove per chi vuole vivere a pochi passi da monumenti come il Colosseo e la Fontana di Trevi sono necessari in media 7.294 euro al metro quadro. Al sesto posto torna una zona milanese, quella tra Porta Genova e Ticinese, ovvero la parte della città vicina ai Navigli, dove il prezzo medio è di 7.278 euro/mq. Al settimo posto le zone vicine a Porta Venezia e corso Indipendenza, sempre a Milano, uno dei cuori pulsanti del capoluogo lombardo. Il prezzo medio in questo quartiere è di 6.715 euro al metro quadro.

All'ottavo posto torna Roma, con le zone Aventino, San Saba e Caracalla. Come per Porta Venezia a Milano, si scende sotto quota 7.000 euro/mq arrivando a un prezzo medio di 6.606 euro/mq. Al nono posto torna ancora una zona milanese: si tratta di Solari-Washington, un po' spostata dal centro storico, in zona sud-ovest. Il prezzo medio è di 6.266 euro al metro quadro. Al decimo posto invece troviamo una zona a sud-est del centro del capoluogo lombardo, quella compresa tra Porta Romana, Cadore e Montenero. Il prezzo medio per questo quartiere è di 6.223 euro al metro quadro.

Per trovare un quartiere tra i più costosi del Paese in una città che non sia Milano o Roma bisogna scendere fino alla quindicesima posizione. Si tratta di San Marco-Rialto a Venezia. Per acquistare una casa vicino al celebre ponte bisogna spendere oltre 5.550 euro/mq. Primo tra le città del sud Italia, invece, c'è lo splendido quartiere di Posillipo, Marechiaro, a Napoli, in ventiduesima posizione. Per vivere affacciati sul golfo di Napoli servono mediamente più di 4.800 euro al metro quadro.