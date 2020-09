11 settembre 2001: quando l'attentato alle Torri Gemelle sconvolse il mondo

Il mondo intero si fermò a guardare le immagini tragiche in cui venivano mostrate le esplosioni delle Torri Gemelle. Erano le 8:46 (le 14:46 in Italia) dell’11 settembre 2001 quando un aereo si schiantò contro la prima torre, tra il 77esimo e l’85esimo piano. L'impatto del secondo aereo avvenne pochi minuti dopo, alle 9:03, questa volta a raccontare in diretta lo scontro le telecamere della Bbc e della Cnn arrivate sul posto, dopo il primo attacco, per monitorare la situazione. Se prima poteva essere scambiato per un incidente, fu subito chiaro che i due aerei erano stati dirottati.

In poche ore le due torri, completamente in fiamme, crollarono: furono così distrutti i grattacieli simbolo di New York che hanno fatto da sfondo a centinaia di film e serie tv (Spiderman, Superman, Friends, Sex and the City, Soprano, Simpson e molti altri).

I terroristi guidati da Osama Bin Laden presero di mira anche il Pentagono, di cui fu colpita la facciata ovest dell’edificio, in oltre un quarto aereo -probabilmente diretto contro la Casa Bianca a Washington -, si schiantò in un campo vicino Shanksville. Nell'attentato alle Torri Gemelle morirono 2.752 persone, tra queste 343 vigili del fuoco e 60 poliziotti. La maggior parte delle vittime era civile di settanta diverse nazionalità.

Drammatiche le immagine delle persone che si lanciavano dai grattacieli e gli audio delle ultime telefonate dei passeggeri degli aerei - e di chi si trovava tra le fiamme e i detriti - consapevoli di essere vicini alla morte.

Le macerie furono portate via, fino all'ultimo granello, nel maggio 2002 il vuoto fisico e morale fu colmato da un memoriale composto da due piscine con le più grandi cascate artificiali degli Stati Uniti, i nomi delle 2.983 vittime sono iscritti su 76 placche di bronzo attaccati che formano i bordi delle piscine del Memorial.

Quello del settembre 2001 fu il primo incontro ravvicinato con il terrorismo e scosse per sempre la vita di tutti noi. Se negli anni a seguire altri sono stati gli eventi che hanno sconvolto il mondo, come ad esempio gli attentati in Francia, Gran Bretagna, Spagna, Egitto, etc..., tutti noi abbiamo vissuto l'11 settembre come l'inizio della paura verso un nemico quasi invisibile.

Dopo l'11 settembre il presidente americano Bush proclamò “War on Terror”, la guerra al Terrorismo, per difendere gli States.

Il ricordo dell'attentato nel 2020

Nel 2020, a causa delle restrizioni e della paura del Covid-19, anche la cerimonia per ricordare le vittime dell'11 settembre è stata ridotta. Alla commemorazione hanno avuto il permesso di accedervi solo le famiglie delle vittime, in forse la presenza del vicepresidente Mike Pence, mentre Donald Trump e il rivale Biden saranno in Pennsylvania.

Per ricordare il tragico giorno aprirà in via straordinaria il Museo dell'11 settembre ma solo per i familiari. Come ogni anno suoneranno le campane per ognuno degli attacchi e saranno accesi i fasci di luce al posto delle Torri Gemelle.