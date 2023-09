Giostra del Saracino, un tuffo nella storia con il torneo cavalleresco di Arezzo. Ecco chi ha vinto

Tradizione e modernità. Passione per la rievocazione storica e amore per lo sport. La 144esima edizione della Giostra del Saracino, che si è svolta ad Arezzo ieri domenica 3 settembre 2023, ha riservato grandi emozioni. La manifestazione, che ogni edizione richiama migliaia di visitatori da tutta Italia, vede i quattro quartieri della città toscana (Porta del Foro, Porta Santo Spirito, Porta Sant'Andrea e Porta Crucifera) sfidarsi in un concitato torneo cavalleresco. In palio c'è un premio ambito: la lancia d'oro. Premio che in questa edizione è stato dedicato alla squadra di calcio della città, l'Arezzo, in occasione del 100esimo anniversario della sua fondazione.

Le regole della Giostra del Saracino

In una piazza gremita di pubblico e "colorata" da circa 400 figuranti in costume storico, otto cavalieri (due per ogni quartiere) si sono sfidati: con la lancia in resta, dopo aver percorso in sella proprio destriero la lizza (una lunga striscia di terra battuta che taglia in due diagonalmente la splendida piazza aretina) hanno colpito un cartellone con impressi i punteggi. Tale cartellone è sorretto da un automa: il Buratto, immaginario avversario conosciuto anche come Re delle Indie. In realtà la sfida si consuma tra i quattro quartieri e quello che al temine della Giostra ha ottenuto il maggior numero di punti conquista la lancia d'oro.

La cronaca della Giostra

Quella disputata ieri è stata una giostra ricca di colpi di scena. A Porta Crucifera sono bastati otto punti per imporsi sugli altri quartieri e aggiudicarsi il premio dedicato al Centenario dell'Arezzo Calcio. Il quartiere campione in carica, Porta Sant'Andrea, ha infatti chiuso la giostra con 7 punti. Stesso punteggio per Porta del Foro. Mentre Porta Santo Spirito si è fermato a 6 punti.

Porta Crucifera con questa vittoria ha anche riconquistato la vetta dell'Albo d'Oro con 39 vittorie a pari merito con Porta Santo Spirito.

Il tripudio dei quartieristi

Un'ondata di gioia ha travolto i quartieristi rosso verdi. La lancia è stata consegnata nelle mani del rettore Andrea Fazzuoli e in quelle dei due giostratori, Niccolò Paffetti e Lorenzo Vanneschi. L'hanno alzata al cielo nel giubilo dei supporter che hanno poi festeggiato per l'intera notte. Era dal settembre del 2021 che Porta Crucifera non conquistava un trofeo. Adesso è di nuovo, anche se a pari merito con Porta Santo Spirito, il quartiere che ha vinto più lance nella storia della manifestazione.