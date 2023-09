Chiede alla pizzeria di tagliare la torta comprata altrove, tornato a casa trova una "sorpresa" sullo scontrino

Quindici euro per tagliare a fette la torta portata da casa. È la cifra addebitata da una pizzeria di Pino Torinese a un cliente che poi ha postato lo scontrino sui social. Dando il via all'ennesimo dibattito sui prezzi (talvolta giudicati esosi o poco giustificabili) di ristoranti e locali.

La storia è quella di un uomo che vive a Rosta, piccolo comune in provincia di Torino, e che a inizio settembre decide di festeggiare un compleanno in pizzeria insieme a una decina di persone. Il locale non può fornirgli un dolce, ma consente agli ospiti di portarselo da casa. Cosa che il cliente decide di fare.

Dopo la festa, una volta tornato a casa, si rende conto però che sullo scontrino è segnato un sovrapprezzo di 15 euro proprio in virtù del servizio reso. E decide così di sfogarsi su Facebook. Nulla di strano secondo il ristoratore: a suo dire il taglio della torta sarebbe stato più laborioso del previsto a causa di alcune problematiche legate al dolce. E così avrebbe deciso di addebitare la spesa al cliente.

Un episodio analogo era stato segnalato qualche settimana fa in un locale del centro di Palermo dove una comitiva si era vista addebitare venti euro in più (un euro a testa per ogni persona seduta al tavolo) per il taglio della torta di compleanno e il relativo servizio. Anche in quest'ultimo caso il dolce era stato acquistato in una pasticceria esterna.

