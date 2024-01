Il 2023 è l'anno più caldo di sempre: "Solo un assaggio di un futuro catastrofico"

Non ne avevamo dubbi ma il 2023 si conferma l'anno più caldo della storia, o almeno dal 1850 ovvero da quando sono iniziate le osservazione della Terra di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione europea. Secondo Copernicus climate change (C3s) nell’anno appena trascorso si è registrato un aumento della temperatura media globale vicina al limite di 1,5 gradi centigradi (1,48 rispetto al livello preindustriale 1850-1900), soglia che potrebbe essere superata in un periodo di 12 mesi che termina a gennaio o febbraio 2024.

Questo è "solo l'assaggio" di un futuro "catastrofico", avverte Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu mentre Carlo Buontempo, direttore del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus esorta a "decarbonizzare urgentemente la nostra economia" per "prepararci al futuro".

Più di 1,5 gradi nel 50 per cento dei giorni

Nel 2023 quasi un giorno su due è stato più caldo di oltre 1,5 gradi rispetto al livello del 1850-1900. In particolare due giorni di novembre sono stati, per la prima volta, più caldi di oltre 2 gradi. "Non significa che abbiamo superato i limiti fissati dall'Accordo di Parigi ma stabilisce un precedente terribile" chiarisce Copernicus.

Più in generale il 2023 ha registrato una temperatura media globale sulla superficie terrestre di 14,98 gradi centigradi, 0,17 in più rispetto al precedente valore annuale record del 2016. Ogni mese da giugno a dicembre dell'anno scorso è stato più caldo del mese corrispondente in qualsiasi anno precedente, portando così il 2023 a diventare l'anno più caldo di sempre.

Roventi luglio e agosto, i mesi più caldi mai registrati prima mentre dicembre è stato il mese più caldo a livello globale, con una temperatura media di 13,51 gradi (0,85 gradi al di sopra della media 1991-2020 e 1,78 gradi al di sopra del livello 1850-1900 del mese).

Sfilza di record negativi

"Sono rimaste elevate in modo persistente e insolito" anche le temperature medie globali della superficie del mare, "raggiungendo livelli record da aprile a dicembre" mentre il ghiaccio marino antartico in 8 mesi del 2023 ha raggiunto un'estensione minima record. In particolare a febbraio sia l'estensione giornaliera che quella mensile hanno raggiunto i minimi storici.

Record negativo nel 2023 anche per le concentrazioni di anidride carbonica e metano nell'aria, rispettivamente a 419 ppm (parti per milione) e 1902 ppb (parti per miliardo).

Onu: "Dobbiamo rispondere con azioni rivoluzionarie"

"È solo un assaggio del futuro catastrofico che ci attende se non agiamo subito", ha dichiarato il portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite aggiunto Stéphane Dujarric alla stampa, assicurando che Antonio Guterres è ancora convinto che il peggio possa essere evitato. "Dobbiamo rispondere alle temperature record con azioni rivoluzionarie. Guterres ritiene che i leader debbano impegnarsi in nuovi seri piani d'azione per il clima, a porre fine all'era dei combustibili fossili in modo rapido ed equo e a investire per aiutare i Paesi più vulnerabili a combattere il caos climatico. Possiamo ancora evitare la peggiore delle catastrofi".