Il 25 Aprile tra memoria, polemiche e città blindate

Anche quest'anno il 25 Aprile è un giorno di celebrazioni, ma anche di polemica. La festa della Liberazione resta un momento condiviso a fatica dalle varie forze politiche e le differenti visioni, più o meno sfumate, si riverberano nelle varie iniziative in programma.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa a Roma alla cerimonia all'Altare della Patria con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i presidenti del Senato, Ignazio la Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana. Lo scorso anno in una lettera al Corriere della Sera aveva sottolineato che "i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del Fascismo" e augurò che il 25 Aprile potesse diventare "un momento di ritrovata concordia nazionale".

Il Capo dello Stato è atteso poi in un luogo simbolo delle stragi nazifasciste: Civitella Valdichiana, nell'Aretino, dove il 29 giugno 1944 vennero uccise 244 persone.

Il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, alle Fosse Ardeatine: "Mi piacerebbe alle celebrazioni vedere bandiere di Palestina e di Israele - ha detto - La festa della libertà deve essere anche la festa della pace". A Roma anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al museo di via Tasso, dove vennero rinchiusi i rastrellati destinati alle Fosse Ardeatine, dopo l'attentato di via Rasella. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi (Lega) sarà a Frosinone, per la cerimonia di conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla Provincia.

Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini è a Milano a presentare il suo libro. Nelle ultime ore, però, ha assicurato che parteciperà anche "a una delle iniziative ufficiali per ricordare i caduti grazie ai quali oggi siamo liberi di parlare". A Milano ci sarà anche Antonio Scurati. Il "no" della Rai alla sua partecipazione al programma di Serena Bortone dove avrebbe dovuto leggere un testo proprio sul 25 Aprile è diventato uno dei temi dello scontro politico fra maggioranza e opposizione. A Milano gran parte della sinistra, dalla segretaria Pd Elly Schlein al segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. Parteciperanno anche il leader di Azione Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova di Più Europa: saranno con la Brigata ebraica.

Angelo Bonelli sarà a Roma al corteo "Partigianə della Pace", organizzato dall'Anpi. "Attraverso la nostra adesione - ha detto - riaffermiamo il nostro sostegno ai valori fondamentali di giustizia, libertà e antifascismo". Sceglie Roma il presidente del M5S Giuseppe Conte sarà a Roma, a un evento promosso per la "Festa della Resistenza".

Massima allerta per il 25 Aprile da Roma a Milano

Il timore di disordini per le manifestazioni in programma in questo 25 aprile c'è. Le piazze sono ancor più divise quest'anno dal conflitto in Medio Oriente e la paura è quella di scontri. Città come Roma e Milano sono presidiate dalle forze dell'ordine con controlli e bonifiche scattati già dal 24 aprile.

A Roma occhi puntati su tutta l'area di Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza romana, dove domani la Brigata ebraica depone una corona di fiori. A pochi metri di distanza, si sono dati appuntamento studenti palestinesi, movimenti, antagonisti e collettivi universitari per una manifestazione "antifascista e antisionista". "Contro ogni forma di colonialismo, a fianco dei feddayn che combattono l'occupante sionista, per la liberazione della Palestina. Ora e sempre resistenza" hanno sottolineato dal movimento degli studenti palestinesi, lanciando la mobilitazione.

Duemila i partecipanti attesi, invece, al tradizionale corteo dell'Anpi che parte alle 10 da Largo Bompiani e arriverà a Porta San Paolo, dove sarà allestito un palco per gli interventi, tra cui quello di Roberto Salis. Una manifestazione a cui non parteciperà la comunità ebraica, come già avviene da alcuni anni. Nella capitale sempre in mattinata il corteo dei movimenti 'Liberarsi ora Liberarsi ancora' che da Villa Gordiani attraverserà le strade di Centocelle e arriverà al Quarticciolo.

Alta l'attenzione anche a Milano dove la manifestazione nazionale è come sempre aperta da deportati e brigate antifasciste, inclusa quella ebraica che negli ultimi anni è quasi sempre stata oggetto di contestazioni e che, alla luce della situazione a Gaza, quest'anno si preannunciano più massicce. Dietro ai partigiani lo striscione "Cessate il fuoco dovunque", che ha creato non poche polemiche, poi i sindacati, le forze politiche. L'associazione palestinesi d'Italia promette di portare in piazza circa cinquemila persone. I giovani palestinesi, invece, si ritroveranno in piazza Duomo con l'intenzione, insieme ad alcuni centri sociali e realtà antagoniste, di riempire di bandiere della Palestina e "kufiyyeh e tutti i simboli palestinesi possibili" lo spazio in cui si conclude il corteo con i comizi finali. Potrebbe salire sul palco anche lo scrittore Antonio Scurati. A garantire la sicurezza il piano messo a punto dalla Questura. Un dispositivo che tiene conto anche della presentazione, all'Istituto dei Ciechi a poche centinaia di metri di distanza dal corteo, del libro del segretario della Lega e del vicepremier Matteo Salvini.

Anche la piccola isola di Pantelleria è al centro di una polemica. L'Associazione nazionale partigiani d'Italia dell'isola delle Egadi esprime "profonda preoccupazione e indignazione" per la decisione dell'amministrazione comunale di "censurare" l'inno alla Resistenza italiana, Bella Ciao, durante le celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione. "Senza alcuna spiegazione ufficiale - afferma l'Anpi - l'amministrazione comunale ha negato l'inserimento di Bella Ciao nella scaletta delle celebrazioni, optando per limitarsi all'esecuzione dell'inno nazionale. Tale decisione è incomprensibile e rappresenta un grave affronto alla memoria storica condivisa e ai valori della Resistenza".