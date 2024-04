Il 25 aprile i musei sono gratis in tutta Italia: quali visitare (e come)

La festa della Liberazione sarà anche l'occasione per visitare musei e parchi archeologici statali. Lo ha stabilito il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che ha aggiunto tre nuove giornate a quelle già previste delle domeniche al museo. Parliamo di 12 appuntamenti l'anno, che coincidono con le prime domeniche del mese, in cui è possibile visitare importanti siti del nostro patrimonio culturale. A queste date ora si aggiungono anche il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre.

“Rinnoviamo l’iniziativa anche quest’anno: il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la Nazione la visita nei luoghi della cultura” ha dichiarato Sangiuliano.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Per prenotarsi bisogna generalmente collegarsi con i siti internet dei musei che si vogliono visitare e seguire le indicazioni per prenotare la visita on-line. A questo link può essere consultato l'elenco dei musei e dei siti "aperti" regione per regione.