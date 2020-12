Anche oggi, 26 dicembre, in Italia valgono le regole della zona rossa e del decreto 172/2020 del 18 dicembre. Quando viene proclamata la zona rossa possono rimanere aperti solo i negozi e i supermercati che vendono generi alimentari o di prima necessità, le farmacie e le parafarmacie, i tabaccai e le edicole oltre a lavanderie, parrucchieri e barbieri. Ma il 26 dicembre è un giorno festivo e in più i giornali non escono, quindi la gran parte di questi esercizi rimane chiusa.

26 dicembre: i negozi e i supermercati aperti a Santo Stefano

Va ricordato che le regole della zona rossa impediscono la libertà di movimento, ma si può uscire per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza oppure, in deroga, per andare a trovare un amico o un parente a casa. In entrambi i casi bisogna giustificare i movimenti attraverso l'autocertificazione che si trova sul sito del ministero dell'Interno (è ancora valido il modulo autodichiarazione che riporta la data di ottobre 2020).

I ristoranti e i bar sono chiusi ma è consentito sia l'asporto che la consegna a domicilio, quindi è possibile trovarne qualcuno che porti a casa il pranzo o la cena (ma prima delle 18). I supermercati aperti il 26 dicembre sono pochi. La catena Esselunga ha fatto sapere che rimarrà chiusa in tutta Italia nel giorno di Santo Stefano, così come i negozi Coop: tutte le cooperative del gruppo terranno chiusi i punti vendita il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio. Chiusi anche i negozi della catena Lidl, che riapriranno domenica 27 dicembre, e i punti vendita a marchio Conad. Quali supermercati rimarranno aperti il 26 dicembre? Saranno aperti i supermercati della catena Pam, di Todis e di alcuni punti vendita di Carrefour. Di regola è sempre meglio controllare l'apertura del negozio più vicino casa prima di andare. Per le farmacie di turno è sempre bene verificare l'apertura il 26 dicembre. Ecco nel dettaglio quali sono le attività che possono restare aperte durante la zona rossa (ma visto che oggi è un giorno festivo, la gran parte di queste resterà comunque chiusa):

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 181

