29 dicembre, zona arancione: cosa si può fare oggi, quando serve l'autocertificazione e perché domani è l'ultimo giorno "libero"

Oggi, 29 dicembre, in tutta Italia vige la zona arancione decisa dal governo Conte con il decreto legge 172/2020 e che domani a mezzanotte verrà sostituita dalla zona rossa, in vigore fino al 3 gennaio. In più, il giorno di Capodanno il coprifuoco cessa alle 7 e non alle 5 come negli altri giorni delle festività. Cosa cambia da zona rossa ad arancione? Cosa si può fare e non fare oggi e cosa sarà vietato a partire da dopodomani? Ecco un prontuario delle regole e delle deroghe in vigore.

28 dicembre, zona arancione: cosa si può fare oggi, quando serve l'autocertificazione e perché domani è l'ultimo giorno "libero"

La zona arancione prevede, a differenza di quella rossa, che ci si possa spostare liberamente all'interno del comune e quindi per muoversi non serve l'autocertificazione se non negli orari del coprifuoco (dalle 22 alle 5), quando gli spostamenti sono consentiti solo per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza. Nella zona arancione:

è vietato circolare al di fuori del proprio comune o della propria regione se non per motivi di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza;

è vietato circolare negli orari del coprifuoco (dalle 22 alle 5) se non per motivi di lavoro, salute o estrema necessità;

i bar e i ristoranti possono effettuare solo consegna a domicilio e asporto, ma sono chiusi al pubblico;

i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi, tranne gli esercizi come farmacie e alimentari;

il trasporto pubblico viaggia con una capienza ridotta al 50%;

sono sospese le attività di sale giochi, sale bingo, slot machines;

sono chiusi i musei e i cinema e sono sospese le mostre, così come piscine, palestre e centri sportivi.

Rimangono comunque in vigore le deroghe del Dl 172/2020 18 dicembre e quindi è consentito spostarsi al di fuori del proprio comune (ma non dalla regione) per raggiungere amici o parenti per una sola volta al giorno; è consentito il pernottamento ma non il ritorno a casa negli orari del coprifuoco. È consentito spostarsi tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o l'affidatario o per condurli in casa propria. È consentito andare in chiesa dalle 5 alle 22 e sono consentite le passeggiate e le attività motorie. Permesso anche raggiungere parchi pubblici e giardini all'interno del proprio comune, il gioco dei bambini all'interno di parchi e ville e lo spostamento per partecipare a funerali di parenti. Fare rientro al domicilio o alla propria residenza è sempre consentito. È poi possibile spostarsi all'esterno del proprio comune per fare la spesa e comprare generi alimentari o prodotti che non sono disponibili nel proprio municipio o sono più convenienti economicamente in altre zone; in questo caso lo spostamento va giustificato con l'autocertificazione.

Da zona arancione a zona rossa: cosa cambia dal 31 dicembre

Nella zona arancione tutti i negozi sono aperti ma all'interno degli esercizi deve essere assicurata la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro (per intenderci: niente "classica" fila alle casse, bisogna restare lontani). Gli ingressi devono essere dilazionati in modo che non si creino assembramenti all'interno dei locali e non si deve rimanere nel negozi più del tempo necessario per l'acquisto di beni. Il Corriere della Sera ha ricordato ieri che se ci si sposta al di fuori del comune bisogna poter dimostrare, anche con autodichiarazione, che la ragione per cui si esce rientra tra quelle consentite. Chi si muove per lavoro può dimostrarlo attraverso tesserini, lettere d’incarico o altri documenti. In auto è consentito trasportare persone non conviventi, purché nella parte anteriore della vettura ci sia soltanto il guidatore, dietro entrino non più di due persone per fila di sedili e tutti indossino la mascherina. È anche possibile offrire un passaggio "da o verso la propria abitazione" a un amico o a un familiare non convivente. E se ci si trova in un’altra regione, tornare a casa è sempre consentito. Le regole però cambiano da dopodomani, quando tornerà in vigore la zona rossa e quando:

è vietato spostarsi anche all'interno del proprio comune se non per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza;

sono chiusi tutti i negozi tranne gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie;

restano aperte anche edicole, tabaccherie e attività di servizi alla persona come barbieri e parrucchieri (ma sono chiusi i centri estetici);