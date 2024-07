Indiani schiavizzati dai loro connazionali: lavoravano anche 12 ore al giorno senza paga

Erano convinti di arrivare in Italia e lavorare nel nostro paese per avere un futuro migliore, ma sono finiti schiavi dei loro stessi connazionali. È l'odissea vissuta da 33 lavoratori indiani, ridotti in schiavitù a Cologna Veneta, nella provincia di Verona, venuta a galla grazie alle indagini della Guardia di Finanza Gialle di Legnago.

I 33 indiani erano costretti a lavorare nei campi 12 ore al giorno, tutti i giorni, con una paga di 4 euro l'ora per ripagare il debito contratto per averli portati in Italia. Ciascuno dei braccianti sfruttati aveva infatti pagato 17mila euro e, per pagare il debito contratto con la rete che li ha portati in Italia, alcuni erano stati costretti a impegnare i beni di famiglia o a indebitarsi direttamente con i due caporali, di fatto lavorando gratis fino alla totale estinzione del debito.

I caporali, per garantirsi il totale silenzio e la sottomissione dei braccianti, avevano sequestrato i loro passaporti e imponevano loro l'assoluto divieto di uscire dalle tre fatiscenti case in cui li avevano stipati in condizioni igienico-sanitarie pessime, con la minaccia, più volte attuata, di ritorsioni fisiche in caso di rifiuto alla sottomissione.

Ogni giorno, alle prime luci dell'alba, i lavoratori venivano fatti salire su dei camion telonati e, nascosti tra le cassette di ortaggi, venivano portati nelle campagne e nelle serre della bassa veronese dove la Finanza sta conducendo ulteriori indagini per risalire a quali aziende intrattenevano rapporti con i due caporali cui sono stati sequestrati 475 mila euro di disponibilità finanziarie. I 33 lavoratori indiani sono stati ricollocati in ambienti protetti per tutelarli da ritorsioni, e sono attualmente assistiti dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e i Servizi Sociali della Regione. Inoltre sono stati restituiti loro i passaporti sequestrati dai caporali e in accordo con l'Autorità giudiziaria di Verona sono state avviate le procedure per il rilascio di un permesso di soggiorno per 'motivi di giustizia'. I caporali sono entrambi indagati per i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.