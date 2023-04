Oltre 400 migranti in pericolo in mezzo al mare

È di nuovo allarme per i migranti nel Mediterraneo. Un barcone partito dalla Libia carico di 400 persone in pericolo, la raffica di sbarchi senza sosta a Lampedusa con l’hotspot al collasso, e un uomo colto da un malore e poi deceduto dopo essersi buttato in acqua da un barchino sempre diretto verso l’isola siciliana: è questo il triste bilancio in una giornata di festa.

In pericolo una barca partita dalla Libia

Il call center per i migranti in difficoltà nel Mediterraneo, Alarm Phone, segnala un'altra imbarcazione in distress. Circa 400 persone sono in pericolo nel Mediterraneo, secondo quanto riporta Alarm Phone in un tweet. "Nella notte - spiega l'organizzazione - abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo partita da Tobruk, Libia. Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata confermata. Non mettete a rischio 400 vite: soccorrete subito!".

Secondo quanto riferito da Alarm Phone, l'imbarcazione con 400 migranti a bordo si trova nella zona Sar di Malta. "Hanno finito il carburante e buttano via l'acqua che entra con dei secchi - si legge in un tweet -. Le 400 persone non possono salvarsi da sole, le autorità devono urgentemente soccorrerle. Ogni ritardo potrebbe essere fatale". È l'appello di Alarm Phone.

Sempre secondo quanto riferito dall'organizzazione, un mercantile che si trovava in zona non si è fermato a prestare soccorso. "Tre persone in pericolo si sono gettate in mare, temendo che la barca si potesse capovolgere da un momento all'altro - continua Alarm Phone -. Dove sono i soccorsi? Le persone in pericolo sono nel panico, riferiscono che la barca è alla deriva, la stiva è piena d'acqua, una delle persone che si era lanciata in mare è a bordo priva di sensi. Le autorità Sar Ue sanno dove sono e che rischiano la vita. Cosa aspettano? Serve soccorso immediato!".

Sbarchi senza sosta a Lampedusa

Sbarchi senza sosta a Lampedusa, dove una nuova ondata di sbarchi di migranti nelle ultime 24 ore ha riportato al collasso l'hotspot. Qui al momento si trovano 1.436 persone a fronte di una capienza di 400 posti. Da ieri mattina a oggi nel porto dell'isola sono giunte 679 persone, su 23 diverse piccole imbarcazioni, soccorse da Guardia costiera e Guardia di finanza. I natanti sono salpati quasi tutti dalla Tunisia, ma i passeggeri, tra i quali anche donne e bambini, sono soltanto tunisini. Tra loro ci sono anche persone che hanno dichiarato di provenire da vari Paesi dell'Africa occidentale, tra cui Sierra Leone, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Mali.

Sull'isola sono sbarcati anche i cadaveri di due migranti dalla nave della Ong Resqship. "Dopo un'ora di soccorsi ininterrotti, il nostro equipaggio - scrivono su Twitter e poi ribadito alle forze dell'ordine - ha trovato circa 25 persone in acqua che erano lì già da circa 2 ore. L'equipaggio è riuscito a recuperare 22 sopravvissuti e 2 deceduti". Sono invece 18 i dispersi del naufragio nel Mediterraneo centrale.

I cadaveri sono in fase di trasferimento nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove, durante la notte, era giunta anche la salma nel nigeriano che ha perso la vita, verosimilmente a causa di un malore, spingendo un barchino con 38 persone a bordo al largo di Sfax. Al momento nel piccolo stanzino del cimitero di Lampedusa ci sono 13 bare. Tutti, originari di Costa d'Avorio, Guinea, Camerun e Senegal: hanno riferito di essere salpati alle 3 di ieri da Sfax, pagando 3mila dinari tunisini, e viaggiando su un barchino in ferro di sette metri.