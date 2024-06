Oltre 600 persone si stanno preparando agli espropri per il Ponte sullo Stretto

Mentre permangono ancora non pochi dubbi progettuali e legali, in molti che verrebbero colpiti direttamente dal nuovo progetto cominciano a mobilitarsi. Sono state oltre 600 le persone che hanno acquisito informazioni sugli espropri relativi al ponte sullo Stretto dallo scorso 8 aprile. Lo riferisce la Società Stretto di Messina sottolineando che oggi, venerdì 7 giugno, si è conclusa la fase informativa.

"Oltre 600 persone ricevute presso gli sportelli informativi è un risultato positivo", ha commentato l'ingegner Gioacchino Lucangeli, Responsabile della Macrostruttura Espropri di Stretto di Messina.

"L'obiettivo - ha aggiunto - di informare i soggetti interessati agli espropri è una priorità. Lavorando in un clima fattivo e collaborativo le domande più frequenti hanno riguardato principalmente quattro categorie: informazioni sulle varie tipologie della procedura espropriativa, quali esproprio, occupazione temporanea e, in particolare, l'asservimento per pubblici servizi; criteri per la determinazione delle indennità; tempistiche sulla procedura di esproprio; osservazioni puntuali su progetto e cantierizzazione".

E la fase dovrebbe essere propedeutica alla seconda fase del progetto: "La fase della consultazione, unitamente alle osservazioni presentate, consentirà a Stretto di Messina di perfezionare la documentazione espropriativa, con una proficua ottimizzazione delle aree interessate dalle procedure e conseguente riduzione dei soggetti coinvolti" ha sottolineato Lucangeli.

Da lunedì 10 giugno, aggiunge la nota, sarà attivato "il Cassetto Virtuale, uno strumento utilizzabile su base volontaria finalizzato a dematerializzare lo scambio delle comunicazioni tra le parti e facilitare l'accesso agli atti dei destinatari delle procedure espropriative relative alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina" aggiunge le Società, che accelera quindi sull'iter organizzativo del progetto.