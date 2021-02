Le 7 regioni che superano le soglia di allerta per le terapie intensive

Percentuali preoccupanti anche per i ricoveri nei reparti ordinari in quattro territori. Ecco i dati aggiornati di Agenas

Il nuovo bollettino coronavirus di oggi registra 13.314 nuovi casi su 143.228 tamponi molecolari (8.06% positivi) e 160.622 test rapidi (1.08% positivi), mentre sono sette le regioni che superano la soglia del 30% di occupazione dei posti letto per pazienti covid, definita critica dal ministero della Salute. Il dato più preoccupante arriva dall'Umbria con il 57%, seguita dall'Abruzzo con il 38%, da Molise, Marche e province autonome di Trento e di Bolzano (regione Trentino Alto Adige), tutte al 33%, dal Friuli-Venezia Giulia al 32% e dalla Lombardia al 31%.

È quanto emerge dagli ultimi dati, aggiornati a ieri sera, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che registrano un dato nazionale medio al 24%, piuttosto stabile da inizio mese con piccole oscillazioni sempre comprese tra il 23% e il 25%.

In lieve aumento rispetto agli ultimi due giorni anche il dato medio nazionale dei ricoveri covid nei reparti di area non critica (ovvero nei reparti di malattie infettive, medicina generale e pneumologia), passato dal 28% al 29% ma ancora molto sotto la soglia fissata per questi reparti al 40%. Preoccupano però alcune regioni che la superano abbondantemente come l'Umbria al 57%, la provincia autonoma di Bolzano al 47%, le Marche al 46% e il Molise (44%).

I casi covid regione per regione

Qui sotto il dato sui contagi aggiornato a oggi e diviso per regioni. Il primo numero è quello dei casi totali (persone positive dall'inizio dell'epidemia, include decessi e guariti). La variazione indica il numero dei casi registrati nelle ultime 24 ore.