Bonaccini: "Danni incalcolabili, aperta una raccolta fondi"

Continua l'emergenza alluvione in Emilia Romagna. Il presidente Stefano Bonaccini in un punto stampa ha aggiornato sulla situazione: "Avevamo stimato 1 miliardo di danni 2 settimane fa, ma cresceranno molto" ha dichiarato alla stampa. Sono 9 i morti confermati e circa 10mila le persone sfollate. I comuni colpiti dall'acqua sono diventati 42, come spiegato dalla vicepresidente della regione Irene Priolo: "Nella notte è stato interessato Lugo, stiamo lavorando su Cervia, Medicina. Sono in contatto con il Comune di Molinella dove molte persone sono state evacuate a scopo precauzionale".

"Lavoro gigantesco"

"Ora bisogna mettere in sicurezza tutte le persone" continua il presidente dell'Emilia Romagna, che si sofferma sui danni relativi ai lavoratori stagionali per gli impianti di balneazione della Riviera Romagnola e sui drammatici danni subiti dal settore agricolo: Coldiretti parla di cinquemila aziende messe in ginocchio. Nelle prossime ore, prosegue Bonaccini, la regione dovrebbe arrivare a redigere un documento condiviso con le parti sociali colpite dall'emergenza da trasmettere al governo per valutare la quantificazione dei danni e le relative questione tempestive da risolvere: "Avremo bisogno di provvedimenti urgenti e straordinari" ha detto il presidente. "Abbiamo avuto interlocuzioni con alcuni ministri - ha continuato - per i primi adempimenti che serviranno per la sospensione mutui e adempimenti fiscali". "Sarà un lavoro gigantesco" ha concluso.

Più tardi nel programma di Myrta Merlino L'aria Che Tira il presidente ha spiegato che: "In 36 ore è caduta la quantità d'acqua di sei mesi. Quindici giorni fa in 6 ore la quantità d'acqua caduta è stata quella di tre mesi". "Ancora non si sa" quando la situazione ritornerà alla normalità - continua il presidente - riferendo di alcune zone di nuovo colpite dal maltempo e altre in cui nella notte sono mancate luce e acqua. "Stiamo cercando con il Governo di lavorare tutti insieme - continua -. C'è bisogno di tante risorse, ma ora il primo pensiero va alle persone e alla loro incolumità".

La raccolta fondi: come donare

Partita anche per iniziativa della Giunta regionale una raccolta fondi per sostenere le comunità e le persone colpite. Chiunque potrà versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie. Iban: IT69G0200802435000104428964, causale: "ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA". Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0. Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna. Sempre in occasione della conferenza stampa, Bonaccini ha annunciato che anche Ferrari donerà un milione di euro per la ricostruzione dei danni provocati dall'alluvione: "Ovviamente - ha continuato il presidente - chi dà anche solo un euro è benvenuto e va ringraziato per la generosità".

Per questo abbiamo aperto raccolta fondi a favore di persone e comunità colpite dall’alluvione. E come sempre rendiconteremo quanto raccolto e il suo utilizzo. pic.twitter.com/ttK5ddTVCF — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) May 18, 2023

