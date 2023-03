Crisanti e la relazione bomba sul Covid: "16 anni di ritardi e 4mila morti evitabili"

"Per 16 anni" ossia dal 2004 al 2020, non è "mai stata intrapresa una singola attività o progetto che avesse l'obiettivo di valutare lo stato di attuazione del Piano Pandemico Nazionale e/o di verificare lo stato di preparazione dell'Italia nei confronti del rischio pandemico". Lo scrive il microbiologo Andrea Crisanti, in base ai dati raccolti, nella consulenza depositata nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima ondata di Covid in Val Seriana e nella quale tra i 19 indagati, ci sono l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex Ministro Roberto Speranza, i suoi tecnici e il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Per "sopperire" alla carenza di mascherine chirurgiche e di Ffp2 agli operatori sanitari dell'ospedale di Alzano Lombardo è stato suggerito e data l'autorizzazione a utilizzare le mascherine dei kit anti-incendio presenti nei reparti. Dalle chat risulta che il personale "è stato istruito a riutilizzare" le Ffp2, "procedura contraria a ogni principio di sicurezza e prevenzione".

La perizia di Crisanti e le accuse a Conte

Ma nella perizia, uno dei capisaldi dell'inchiesta di Bergamo, c'è molto altro. Speranza e Conte avrebbero raccontato alla Procura di Bergamo di essere venuti a conoscenza del caso di Alzano e Nembro rispettivamente il 4 e il 5 marzo. Ma come scrive sempre Crisanti nella ricostruzione ora agli atti dell'inchiesta, nei giorni 27 e 28 febbraio 2020 "il Cts e il ministro Speranza avevano tutte le informazioni sulla progressione del contagio che dimostravano come lo scenario sul campo" fosse "di gran lunga peggiore di quello ritenuto catastrofico". E le "informazioni sulla gravità della situazione" ad Alzano e Nembro furono oggetto di una riunione del Cts del 2 marzo "non verbalizzata ufficialmente" alla presenza "del ministro Speranza e del presidente Conte".

"Il Dott. Miozzo stese il verbale che non condivise con nessuno e rimane in suo possesso" scrive Cristanti.

Nella consulenza di Crisanti viene riportato anche quel "modello matematico" con cui Crisanti ha stimato l'effetto che misure più restrittive e tempestive, come la zona rossa, avrebbero avuto "sulla diffusione del virus e della mortalità". La zona rossa in Val Seriana, si legge, "al giorno 27 febbraio 2020 e al giorno 3 marzo 2020 avrebbe permesso di evitare, con una probabilità del 95%, rispettivamente 4148 e 2659 decessi".

Il 27 febbraio, secondo la consulenza, è la data in cui "il Cts e Regione Lombardia erano diventati consapevoli della gravità della situazione". Anche il governatore lombardo Attilio Fontana e l'allora assessore Giulio Gallera erano "informati sulla previsione degli scenari e sulla decisione di segretare il piano Covid". Sapevano, stando alla relazione, così come "gli organi decisionali nazionali", che "al più tardi il 28 febbraio" l'indice di trasmissione aveva raggiunto e "superato il valore di due". E la "diffusione del contagio non lasciava dubbi che le azioni intraprese non stavano avendo effetto". E "ciononostante - scrive ancora il microbiologo - per 10 giorni non vengono prese azioni più restrittive".

"La documentazione acquisita - scrive Crisanti - dimostra oltre ogni ragionevole dubbio di come il Cts, il Ministro Speranza e il Presidente Conte avessero a disposizione tutte le informazioni e gli strumenti per valutare la progressione del contagio e comprendere le conseguenze in termini di decessi". E sulla base "delle previsioni dello scenario con Rt=2 il Cts stesso e il Ministro Speranza condivisero la decisione di secretare il Piano Covid", elaborato dall'epidemiologo Stefano Merler, "per non allarmare l'opinione pubblica".