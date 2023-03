É morto Franco Rosso, inventore dei viaggi organizzati

Lutto nel mondo del turismo italiano. Si è spento nella mattinata di oggi 28 marzo Franco Rosso, imprenditore torinese nel settore turistico. Chiamato spesso "re del turismo" fu l'inventore dei viaggi organizzati e dei cataloghi di crociere. I funerali saranno celebrati a Lugano giovedì 30 marzo. Lascia i tre figli Sara, Paolo e Alessandro.

Rosso apre nel 1953 a Torino il primo ufficio del gruppo "FrancoRosso", che dà il via al turismo organizzato in Europa sulla scia dell'onda del benessere del boom economico degli anni '50. Negli anni '70 approda poi in Africa, aprendo un ufficio turistico anche in Kenya e Zanzibar. La svolta avvenne solo nel 1988, quando l'azienda venne assorbita da Alpitour, creando il primo gruppo industriale italiano del turismo. Franco Rosso resterà nella provincia di Lugano, ma sempre nel settore turismo, creando la Planhotel group, azienda che conta ancora oggi la proprietà di 13 strutture alberghiere nel mondo.