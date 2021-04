Chi è Khaby Lame, il tiktoker italiano più seguito al mondo. E come ha fatto a superare Gianluca Vacchi

Dalle case popolari al successo. Passando per uno smartphone. O meglio, per TikTok. Khaby Lame, 21 anni, residente a Chivasso, in provincia di Torino, è riuscito a scalare in tempo record la classifica degli utenti italiani più seguiti sui social network cinese, togliendo lo scettro a Gianluca Vacchi (fermo a 17 milioni). Ed attestandosi un po' come il nostro Charli D'Amelio, tiktoker americana più seguita al mondo con un seguito di oltre 100milioni di fan.

Lame di follower ne ha "solo" 26 milioni (per ora), ma tanto gli basta per entrare nella top 100 mondiale dei tiktoker più seguiti. Nato il 9 marzo 2000, il debutto sulla piattaforma è arrivato solamente a marzo del 2020, dunque nel pieno del primo lockdown (momento fertile per i creator), ed ora è una delle webstar italiane di maggior successo sul social di condivisione video più in voga tra i ragazzi della generazione Zeta. A supportarlo nel suo percorso è l'agenzia di talent Theakkademia.

Come spesso accade nel mondo di TikTok - dove l'algoritmo decide di valorizzare o penalizzare a prescindere dal numero di follower di cui si dispone -, nei suoi primi dodici mesi di permanenza sulla piattaforma, Khaby è riuscito ad accumulare all’incirca un milione di follower. Poi l'ascesa ha preso una piega inaspettata e vertiginosa: 6 milioni lunedì 12 aprile, 14 milioni appena tre giorni dopo, 26 milioni oggi. Insomma, oltre 20 milioni di nuovi fan in tre settimane.

Che cosa fa, di preciso, Khaby

Ma che cosa fa, di preciso, Khaby? Di fatto, la sua è una satira dello stesso TikTok. Nei suoi video, definiti "video-reaction", il ragazzino sfotte le assurdità e il nosense imperante nel social di Alex Zhu e Luyu Yang: si punta la telecamera in faccia, sgrana gli occhi di fronte a chi, ad esempio, sbuccia insensatamente la banana con un coltello, e le sue espressioni incredule risultano così divertenti da raccogliere centinaia di migliaia di like. E' la comicità dell'assurdo che tanto piace alle giovanissime generazioni.

A premiarlo, inoltre, è proprio la mancanza di dialogo nelle clip. Un dettaglio che gli permette di proporsi ad un pubblico che non sia necessariamente italiano. Non a caso le sue gag, registrate nello spazio della sua cameretta, vengono viste anche all'estero, soprattutto in Russia e Brasile.

In basso, alcuni video di Khaby Lame

