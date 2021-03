Coronavirus, il ministro Giovannini è in isolamento fiduciario

Il titolare del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili è entrato in contatto con una persona positiva al Covid 19: in isolamento anche i suoi collaboratori più stretti

Essendo entrato in contatto con una persona poi rivelatasi positiva al Covid 19, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha deciso di sottoporsi all'isolamento fiduciario. L'incontro sarebbe avvenuto nell'area riservata agli uffici di diretta collaborazione.

Giovannini sta bene e si trova in isolamento così come lo sono i suoi più stretti collaboratori entrati in contatto con la stessa persona. La conferma della notizia arriva direttamente da una nota del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

Il ministro, prosegue, continuerà a svolgere le proprie attività da remoto sottoponendosi ai controlli come previsto dalle prescrizioni sanitarie. Al Ministero è in corso la sanificazione degli ambienti.