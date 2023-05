Silvio Berlusconi torna a casa

Silvio Berlusconi è stato dimesso nella tarda mattinata di oggi 19 maggio dall'ospedale San Raffaele di Milano. Berlusconi ha alzato una mano in segno di saluto mentre usciva dall'ingresso di via Olgettina 60 a bordo della sua auto. Con indosso una camicia bianca e una giacca blu, l'ex premier era seduto nei sedili posteriori accanto alla compagna Marta Fascina, che dal primo giorno di ricovero non è mai stata vista lasciare l'ospedale.

Il leader di Forza Italia è stato ricoverato lo scorso 5 aprile in terapia intensiva per curare una polmonite comparsa in un quadro clinico che ha fatto emergere una leucemia mielomonocitica cronica. Ha trascorso 12 di giorni in terapia intensiva prima di essere spostato - visti i miglioramenti clinici - nel reparto ordinario all'interno del Padiglione Q del San Raffaele. L'ultimo bollettino medico risale al 3 maggio 2023, quando i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri - medici che hanno in cura il cavaliere - hanno parlato di un quadro clinico "stabile e confortante".

Nonostante il ricovero il leader di Forza Italia si è sempre occupato delle vicende politiche nazionali, pubblicando anche due video all'interno della struttura ospedaliera con tanto di cattedra, foto e bandiere: l'ultimo in occasione delle recenti elezioni amministrative. Con lui è sempre stata la moglie Marta Fascina, i figli sono attesi oggi all'ospedale per un'ultima visita prima della dimissione. Anche la premier Giorgia Meloni ha fatto visita all'alleato di governo durante la degenza. "Bentornato a casa grande Silvio!" ha commentato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini attraverso i profili social come auguri per le prossime dimissioni.