Taylor Swift batte Xi e Putin: è la pop star la "persona dell'anno" per Time

Taylor Swift è la persona dell'anno secondo la rivista Time. La cantante americana domina le classifiche e il suo tour fa il tutto esaurito ovunque generando un volume d'affari senza precedenti per una popstar. Time ha accompagnato la scelta della Persona dell'anno con tre copertine che ritraggono la Swift - una con il gatto Benjamin Button accovacciato sulle spalle - e con un'intervista, la prima in anni della 33enne cantante finora riservatissima nei rapporti con i media.

Taylor, nella scelta di Time, ha battuto altri otto finalisti: personaggi della scena internazionale come i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping, re Carlo Terzo, il capo della Fed Jerome Powell, il Ceo di OpenAI Sam Altman e i magistrati che stanno mettendo sotto processo Donald Trump. In corsa anche altri due rivali del mondo dello spettacolo: gli attori e gli sceneggiatori di Hollywood in lotta per il rinnovo del contratto di lavoro ma anche la bambola Barbie, portata sul grande schermo dalla regista Greta Gerwig nel film con Margot Robbie e Ryan Gosling.

"Abbiamo scelto la gioia, qualcuno che nel 2023 ha portato la luce nel mondo", ha detto il direttore di Time Sam Jacobs.

Chi è Taylor Swift la popstar da 1 miliardo di dollari

A 33 anni, la cantante country aggiunge la copertina di Time a un lungo elenco di successi: i suoi album occupano spesso le prime posizioni delle classifiche statunitensi, come è attualmente il caso di "1989 (Taylor's Version)", in cima alla Billboard 200. La rivista statunitense paragona Taylor Swift a celebrità della musica come Elvis Presley, Michael Jackson e Madonna; come cantautrice è stata paragonata a Bob Dylan, Paul McCartney e Joni Mitchell. Come donna d'affari, ha costruito un impero del valore, secondo alcune stime, di oltre 1 miliardo di dollari: il suo epico tour 'Eras' che racconta le sue fasi artistiche è destinato a diventare il più grande di tutti i tempi e il primo a incassare oltre un miliardo di dollari.

Gli analisti hanno parlato dell'"effetto Taylor": ogni volta che arriva in un posto, si verifica un mini boom economico. Per proiettare il suo film-concerto, Swift ha scavalcato studi cinematografici e streamer, stringendo invece un patto insolito con AMC, consentendo alla catena di teatri la più alta vendita di biglietti per un giorno nella storia. Ci sono almeno 10 corsi universitari a lei dedicati, incluso uno ad Harvard. I braccialetti dell'amicizia scambiati dai suoi fan ai concerti sono diventati un accessorio alla moda, con la strofa di una canzone ha portato un aumento delle vendite nei negozi di artigianato fino al 500%.

Quando Swift iniziò a frequentare Travis Kelce, il capitano di Kansas City e due volte campione del Super Bowl, le sue partite hanno avuto un enorme aumento di spettatori. E poi c'è il suo libro di canzoni acclamato dalla critica, un catalogo così amato che quando lo ripubblica, spesso batte i record delle classifiche che lei stessa ha stabilito.

Taylor Swift persona dell'anno 2023

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal 1927 Time dedica la sua copertina di inizio dicembre alla persona, il gruppo o il concetto che più hanno segnato, nel bene e nel male, l'anno che sta per concludersi. Non sempre è un onore: nel 1938 fu assegnata ad Adolf Hitler, l'anno dopo e nel 1942 a Stalin, nel 1979 a Khomeini. Altre copertine sono andate al presidente Joe Biden e alla vice Kamala Harris, Martin Luther King, la cancelliera tedesca Angela Merkel, Papa Francesco e Greta Thunberg. L'anno scorso a conquistare l'ambito spazio erano stati il presidente Volodymyr Zelensky e "lo spirito dell'Ucraina" dopo l'invasione russa.