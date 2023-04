Un'isola ha sfidato il mondo sul riscaldamento globale e ha vinto

L’aula dell’Assemblea Generale non era pienissima, ma il voto dello scorso 29 marzo è sicuramente uno di quelli che faranno la storia. Per la prima volta l’ONU chiederà alla Corte internazionale di Giustizia un parere sull’obbligo degli Stati membri nel contrastare il cambiamento climatico, parere che potrà poi essere praticamente utilizzato in futuri contenziosi legali sul tema. Una battaglia importante, anche se non risolutiva, vinta da Vanuatu, un piccolo atollo del Pacifico, con l’appoggio di altri 130 paesi membri. Per il primo ministro del piccolo arcipelago, Ishmael Kalsakau, si tratta di una vittoria “senza proporzioni”. L’atollo è tra gli stati più a rischio del mondo a causa di dinamiche legate al cambiamento climatico come innalzamento dei mari ed eventi atmosferici estremi. La sua popolazione è soggetta periodicamente a cicloni, inondazioni e maremoti. E i danni, come per molti paesi non industrializzati, sono ormai quantificabili anche a livello economico. Il costo si aggira infatti a circa metà del prodotto interno lordo locale, una proporzione vertiginosa che metterebbe in crisi qualunque nazione.

Ma Vanuatu è anche una delle terre più contese del momento, a causa della tensione crescente che si sta registrando nel Pacifico tra Usa e Cina con entrambe le due superpotenze che cercano di esercitare un controllo sul piccolo atollo considerato strategico. E il Presidente puntualizza che le future alleanze saranno determinate anche in base alle strategie adottate dai vicini per contrastare il cambiamento climatico.

La Corte Internazionale di Giustizia, con sede ad Amsterdam, ha ora due anni per analizzare la risoluzione. E allo scetticismo di molti, altri osservano che questo precedente potrebbe essere interessante come leva per le future azioni che potranno essere intraprese dagli stati meno industrializzati che pagano solitamente le conseguenze più alte dei cambiamenti climatici.

L’idea non è nuova: l’aveva proposta una studentessa delle isole Fiji, Cynthia Houniuhi, quattro anni fa. Ed è la ragazza a commentare soddisfatta alla BBC la notizia : “Questo cambiamento è globale, nessuno può uscire dalla porta sul retro, è un’opportunità per fare qualcosa di più grande di noi, delle nostre paure, qualcosa di importante per il nostro futuro”.