G7, dalla bozza è sparita (davvero) la parola aborto

Quella che all'inizio era soltanto un'indiscrezione, su cui era arrivata anche una timida smentita, adesso prende sempre più corpo. L'aborto continua a tenere banco nella prima giornata del G7 organizzato a Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi. Come avevamo anticipato ieri, il termine "aborto" è scomparso dalla bozza del documento sulle conclusioni finali del summit, anche se il testo deve ancora passare all'esame finale dei leader. Al momento il testo sarebbe il seguente: "Reiteriamo i nostri impegni espressi nel comunicato finale del G7 di Hiroshima per un accesso universale, adeguato e sostenibile ai servizi sanitari per le donne, compresi i diritti alla riproduzione". Una formulazione in cui manca di fatto il termine aborto, che invece era presente nella dichiarazione finale del G7 di Hiroshima.

Il caso "aborto"

Il caso era esploso alla vigilia del summit, con il "giro di parole" confermato a Today da alcune fonti, che parlavano appunto di una perifrasi in grado di non alterare il senso del discorso, eliminando il termine aborto. Il susseguirsi di notizie pubblicate sui quotidiani ha costretto la presidenza del G7 a guida italiana a intervenire con una precisazione non proprio esaustiva: "Nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative all’aborto dalla bozza delle conclusioni del vertice G7, così come riportato da alcuni organi di stampa in una fase in cui le dinamiche negoziali sono ancora in corso". La questione comunque non è ancora chiusa: per avere ulteriori dettagli sarà necessario attendere il testo definitivo delle conclusioni.

Lollobrigida: "Inopportuno per il Papa"

Sull'argomento è intervenuto anche il ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare; Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione spot Azzurri su prodotti Dop Igp da Eataly, a Milano: "Non so se a un G7 a cui partecipa anche il Papa fosse opportuno inserire nella bozza finale il tema dell’accesso effettivo e sicuro all’aborto, se hanno scelto di non metterlo ci sarà un perché e una ragione più che condivisibile".

"Non sta a me commentare - ha aggiunto - se i presidenti delle grandi nazioni, capi di Stato e governo hanno scelto di non inserirlo nel documento, ci saranno buone ragioni per non farlo. C'è libertà di esprimersi, di avere posizioni chiare e di fare scelte che siano condivise da tutti, le cose su cui si lavora a un G7 anche in confronto con altri stati sono quelle su cui si è d’accordo".

"La Meloni chiarisca"

La polemica nel frattempo si allarga, con le deputate e le senatrici di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, Aurora Floridia, Francesca Ghirra, Elisabetta Piccolotti, Luana Zanella, che chiedono a gran voce un chiarimento alla premier Giorgia Meloni: "Le notizie che arrivano dal G7 sull’eliminazione nell'ultima bozza delle conclusioni del punto in cui si sottolineava l'importanza di garantire "un accesso effettivo e sicuro all'aborto" sono inquietanti. Soprattutto perché fonti della Presidenza del Consiglio si sono affrettate a precisare che nessuno Stato avrebbe chiesto di eliminare questo passaggio, senza però confermare la sua presenza. A questo punto non ci resta che chiedere che la Presidente Meloni, nel caso in cui nella bozza finale dovesse essere confermata l’eliminazione, venga a riferire in aula per chiarire se il Governo Italiano ha chiesto o meno che l’accesso effettivo e sicuro all’aborto sia citato nelle conclusioni, e se non lo ha fatto per chiarirne le ragioni".

"Ci sono infatti fondati motivi per ipotizzare che il Governo Italiano abbia un problema con l’espressione "accesso effettivo" - concludono - perché in Italia in tante regioni, soprattutto governate dalla destra, questo diritto all’accesso ‘effettivo’ non è garantito a causa di una presenza abnorme di medici obiettori, della carenza di consultori sul territorio, di alcuni immotivati divieti inerenti la somministrazione della pillola abortiva e ora anche dalla presenza negli ambulatori di volontari anti abortisti. Deve finire l’epoca della doppiezza di Meloni, che continua a dire che non toccherà la legge 194 mentre la sua maggioranza la smonta dall’interno: come Alleanza Verdi Sinistra non ci accontentiamo di smentite di circostanza, pretendiamo parole chiare e impegni forti per rendere ‘effettivo’ il diritto all’aborto".