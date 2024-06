L'aborto al G7 diventa un caso

Aborto sì, aborto no? Il summit del G7 si avrà inizio soltanto domani a Borgo Egnazia, nel Brindisino, ma c'è un tema che sta diventando un vero e proprio "giallo": l'interruzione di gravidanza. Infatti, secondo alcune fonti europee citate dall'Ansa, dalla bozza delle conclusioni sarebbe stato tolto il punto in cui i grandi della Terra sottolineavano l'importanza a garantire "un accesso effettivo e sicuro all'aborto".

G7, aborto via dalla bozza finale?

Una "mossa", attribuita da alcuni quotidiani direttamente alla premier Meloni, che, sempre secondo le medesime fonti, avrebbe innescato l'ira delle altre delegazioni, soprattutto quella francese. Il punto sul diritto all'aborto era stato inserito nel corso del G7 di Hiroshima, Germania e Stati Uniti hanno chiesto di mantenere lo stesso messaggio anche nel comunicato del vertice italiano, mentre Francia e Canada, in vista del summit in Puglia, avevano chiesto di rafforzare il riferimento, utilizzando un linguaggio più esplicito e inequivocabile per "affermare l’importanza di preservare e garantire un accesso effettivo all’aborto sicuro e legale e alle cure post-aborto".

In realtà, secondo alcune fonti di Today, a scomparire dalla versione italiana della bozza sarebbe stata solo la parola aborto, sostituita da una perifrasi in grado di non alterare il senso del discorso. In ogni caso, fanno sapere le stesse fonti, la versione del documento non è ancora definitiva e potrebbe ancora subire dei cambiamenti.

La smentita della presidenza del G7

Come stanno veramente le cose? Sul caso è intervenuta la presidenza del G7, a guida italiana, che ha cercato di placare le acque, smentendo almeno in parte la "cancellazione" dell'aborto dalla bozza finale: "Nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative all’aborto dalla bozza delle conclusioni del vertice G7, così come riportato da alcuni organi di stampa in una fase in cui le dinamiche negoziali sono ancora in corso. Tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto di un negoziato fra i membri G7".

Le reazioni: "Attacco ai diritti delle donne"

Nonostante la smentita, l'eventualità ha comunque scatenato i commenti di diversi esponenti politici, a partire dal deputato Alessandro Zan, responsabile Diritti del Pd: "È il G7, non Atreju. Utilizzare la presidenza italiana del più importante forum intergovernativo per attaccare i diritti delle donne è gravissimo. Questo G7 si apre nel peggiore dei modi per l’Italia e la sua credibilità". Una reazione incredula, come quella di Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera: "Quale Paese avrà insistito per riportate indietro la Storia? È gravissimo che nell'ultima bozza delle conclusioni del G7 sia stato tolto il punto in cui si sottolineava l'importanza di garantire un accesso effettivo e sicuro all'aborto e che proprio dai cosiddetti grandi della Terra arrivi questo tradimento delle donne".

"Indiscrezioni pericolose dicono che è stato eliminato il punto riguardante l'accesso sicuro ed effettivo all'aborto - ha commentato Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera -. C'è un attacco globale contro i diritti, c'è un attacco diretto ai nostri corpi. Il diritto all'aborto è diritto alla salute, diritto all'autodeterminazione, diritto di scelta sulle nostre vite. Continueremo a combattere e non ci fermerete".