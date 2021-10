Gli ospedali in cui è impossibile abortire

In Italia ci sono ospedali dove l’aborto è praticamente impossibile. Almeno 15 strutture ospedaliere a livello nazionale, infatti, contano il 100% di ginecologi obiettori di coscienza. Altre 20 raggiungono picchi dell'80% e l'interruzione di gravidanza diventa un diritto solo sulla carta.

La denuncia arriva dall’indagine “Mai dati!” presentata a cura di Chiara Lalli, docente di Storia della Medicina, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista, durante il Congresso Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. L’inchiesta, come si legge su Quotidianosanità, nasce con l’obiettivo di appurare se la legge 194/78 sulla interruzione volontaria della gravidanza sia effettivamente applicata nel nostro Paese. Ed evidenzia come la Relazione al Parlamento sulla stessa legge del ministero della Salute, pubblicata lo scorso 16 settembre, restituisca in realtà una fotografia parziale e sfocata di quanto avviene realmente nei nostri ospedali.

Aggregando i dati per regione, infatti, come sottolineano i curatori dell’indagine, non vengono rese pubbliche le percentuali di obiettori sulle singole strutture. Secondo la Relazione, ad esempio, il numero massimo di obiettori che risulta è dell’85,8% in Sicilia. I curatori fanno sapere che, alla richiesta di accesso civico a tutte le Asl e alle aziende ospedaliere censite dal ministero della Salute, ha risposto circa il 60% (al 30 settembre 2021). I risultati dell’indagine verranno aggiornati non appena arriverranno tutte le risposte.

Le Regioni con ospedali con il 100% di obiettori

Le Regioni che presentano ospedali con il 100% di ginecologi obiettori di coscienza sono: Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Campania, Puglia. Ecco le strutture interessate:

Stabilimento Ospedaliero Castiglione del Lago

Ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino

IRCCS A.O.U. San Martino

Polo Ospedaliero Saronno

Area Distrettuale Busto Arsizio

Area Distrettuale Gallarate

Area Distrettuale Saronno

Polo Ospedaliero Francavilla - Ostetricia e Ginecologia

Polo Ospedaliero Jesi

Presidio Ospedaliero di Policoro materno-infantile

Ospedale di Iseo

Presidio di Montichiari

Presidio Ospedaliero Batttipaglia

Ospedale di Lunigiana

Ospedali Riuniti Ciriè-Lanzo

Asiago

Thiene

Schio

Ci sono poi 20 ospedali con una percentuale di medici obiettori che supera l’80%:

Ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino

Polo Ospedaliero Corato

Polo Ospedaliero San Paolo

Polo Ospedaliero Gallarate

Polo Ospedaliero Civitanova Marche

Azienda Ospedaliero Universitaria Bari

Polo Ospedaliero Brindisi - Ostetricia e Ginecologia

Polo Ospedaliero Brindisi - Blocco operatorio

Polo Ospedaliero Francavilla - Ostetricia e Ginecologia

Polo Ospedaliero Francavilla - Blocco Operatorio

Ospedale di Tradate

Ospedale di Angera

ASST Papa Giovanni XXIII

Polo Ospedaliero di Desio

Presidio Ospedaliero di Matera - dipartimento materno infantile

Ospedale di Iseo

Sant'Eugenio

Presidio ospedaliero Giovan Battista Grassi

Ospedale Santa Maria Goretti

Ospedale Antonio Cardarelli

Polo Ospedaliero Sarno

Ospedale di Massa

Viareggio

Ospedali riuniti Susa-Rivoli-Venaria

ASL CN1

Asiago

Chioggia

DMPO Mestre

Mirano

Aborto impossibile, la denuncia dell'associazione Luca Coscioni

“Nella Relazione di attuazione del Ministero della Salute ci sono solo i dati nazionali e regionali in pdf. Cioè dati chiusi, aggregati solo per regione e aggiornati al 2019 - affermano le autrici, Chiara Lalli e Sonia Montegiove - Ci servono invece i dati aperti e per ogni struttura ospedaliera. Solo se i dati sono aperti sono utili e ci offrono informazione e conoscenza. Solo se i dati sono aperti hanno davvero un significato e permettono alle donne di scegliere in quale ospedale andare, sapendo prima qual è la percentuale di obiettori nella struttura scelta."

"I dati chiusi del ministero sono una fotografia sfocata - spiegano ancora Lalli e Montegiove - Basta pensare al Molise, spesso finito in cronaca in questi ultimi anni senza essere il caso più grave di non applicazione della legge 194: nella relazione c’è scritto che l’82,8% è obiettore. Che significa? L’82,8% di 24, che è il numero totale dei ginecologi, è di 4. Però non è così: in tutto il Molise c’è un solo ginecologo a tempo pieno (è quello che sta andando in pensione da molto tempo) più una ginecologa a tempo parziale. Ecco perché abbiamo mandato una richiesta di accesso civico generalizzato alle singole Asl e ai presidi ospedalieri chiedendo i numeri specifici per struttura. Chiedendo di aprire i dati, quei dati che dovrebbero essere già aperti."

"Solo se sono aperti, i dati hanno davvero un significato e permettono alle donne di scegliere in quale ospedale andare, sapendo prima qual è la percentuale di obiettori nella struttura scelta. Non tutte possono scegliere perché vivono in una città dove c’è un solo ospedale oppure in una regione dove c’è un unico non obiettore. Un servizio medico non dovrebbe essere applicato in modo tanto diverso e non omogeneo”, concludono le autrici.