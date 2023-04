Vivere (e morire) sepolti dagli oggetti: gli accumulatori seriali, quelli che non buttano niente

Raffaele Lioce aveva 80 anni ed è morto nella sua casa di Foggia, letteralmente sepolto da rifiuti e oggetti che per anni aveva accumulato. Lo hanno trovato solo il 17 marzo scorso, anche se già a dicembre i condomini avevano lanciato l'allarme, caduto nel vuoto fino a febbraio quando sono state avviate le ricerche. Pochi giorni dopo un uomo di 63 anni è morto nel rogo del suo appartamento di Arluno nel Milanese. La casa era piena di oggetti e rifiuti che hanno preso fuoco velocemente senza lasciarli scampo.

Sabrina Ghirello aveva 64 anni e viveva a Paderno Dugnano. È stata trovata morta in casa alla fine di marzo. Il cadavere era tra centinaia di cianfrusaglie e oggetti. Nella casa i soccorritori hanno trovato un altro corpo: quello della madre Pasqualina Munerato. Era su uno scaffale e impacchettato nel cellophane.

Queste le storie che hanno tristemente conquistato le cronache nelle ultime settimane ma sono esempi di un problema che accomuna più persone di quanto di pensi: il disturbo da accumulo.

Comunemente si chiamano accumulatori seriali: non sanno disfarsi degli oggetti. Anche quelli di nessun valore vengono conservanti e così gli accumulatori finiscono col vivere in ambienti sporchi, stracolmi di oggetti, ricettacolo di insetti. È un problema senza distinzione geografica o di ceto. Solo a Milano e provincia ogni anno si scoprono oltre 300 casi di accumulatori seriali. Il disturbo da accumulo non conosce ceto sociale, gli accumulatori possono abitare prestigiose ville, appartamenti di lusso come dimore modeste.

Raffaele Lioce morto sepolto nella sua casa

Il caso di Raffaele Lioce è tristemente particolare, perché sconta un serie di inspiegabili ritardi. Il corpo dell'anziano è stato ritrovato dalla ditta incaricata di sgomberare l'appartamento dal quale i vicini di casa sentivano provenire cattivi odori a marzo. Eppure già nel mese di dicembre 2022 i condomini avevano lanciato l'allarme per la sua scomparsa, solo il 16 febbraio l’amministratore di sostegno si è rivolto ai carabinieri. Il 17 febbraio i vigili del fuoco sono anche entrati in casa ma, in quel caos di cianfrusaglie, non lo avevano trovato. Anche aprire la porta d'ingresso era stata un'impresa per via della mole di rifiuti e oggetti.

"Un paese civile come l’Italia - ha detto Vincenzo Cardellicchio, commissario prefettizio Foggia alla trasmissione "Chi l'ha visto?" che per prima ha seguito la vicenda - non può tollerare un episodio come questo, è inaccettabile che succeda una cosa del genere. La domanda che si deve fare un commissario, un’amministrazione è: come faccio a non farlo accedere più? Che si può fare perché non si riproponga, anche se tutti i soggetti che sono intervenuti hanno, chi più chi meno, fatto tutto quello che avrebbero dovuto fare? Non è una persona abbandonata, non è una persona che non aveva una famiglia, non è una persona che non aveva un reddito. È possibile che nel 2023 si possa morire in solitudine e in uno stato così degradato? No”.

Cosa è il "disturbo da accumulo"

Il disturbo da accumulo (disposofobia, o disturbo da accaparramento compulsivo) è un disturbo dello spettro ossessivo-compulsivo il cui tratto caratteristico è la difficoltà a separarsi dagli oggetti accumulati, anche se non hanno valore. Si tratta di una patologia riconosciuta ufficialmente sono di recente.

Circa il 75% delle persone che soffrono di accumulo compulsivo sono affetti anche da disturbi dell’umore o d’ansia. In particolare i disturbi che si trovano associati più frequentemente sono la depressione, la fobia sociale e il disturbo d’ansia generalizzato.

Non è un problema solo degli anziani Tutt'altro. I primi sintomi iniziano a manifestarsi generalmente attorno agli 11-15 anni, iniziano a creare disagio dopo i 20 e causano una significativa compromissione dopo i 30 anni.

La terapia più usata è quella cognitivo comportamentale. Lo scopo centrale del trattamento è addestrare i pazienti a imparare a sopportare di più la sensazione di “buttare via qualcosa di importante".