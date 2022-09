San Pellegrino ha fermato la produzione di acqua

Niente acqua San Pellegrino, per ora. L'azienda Sanpellegrino è stata infatti costretta a fermare lo stabilimento di Ruspino, dove si imbottiglia l'acqua. Il motivoi è la carenza di anidride carbonica, necessaria per rendere l'acqua frizzante. San Pellegrino non è però il primo marchio a sperimentare problemi simili.

Quanto durerà il fermo produttivo

In una nota stampa, l'azienda ha comunicato che altre ditte hanno rilevato lo stesso problema e, considerata la scarsità di anidride carbonica, il gruppo Sanpellegrino è stato costretto a intervenire con un "fermo produttivo di due giorni". Per risolvere questo problema e soprattutto tornare al normale flusso di produzione, il gruppo ha assicurato che continuerà a cercare "nuove linee di approvvigionamento".

Circa due mesi fa, più precisamente a luglio, anche il gruppo che gestisce l'acqua Sant'Anna aveva dovuto bloccare la produzione a causa di mancanza di anidride carbonica. All'epoca, l'amministratore delegato dell'azienda definiva il problema "gravissimo", visto che si aggiungeva "ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti". E la situazione non migliora.