Uccise la figlia ma avrà uno sconto di pena: la cella è troppo piccola

Adalberto Chignoli, il padre che il primo ottobre del 2007 uccise la figlia 22enne a Padova con cinque colpi di pistola alle spalle, non sconterà tutti i 30 anni di carcere a cui è stato condannato, verrà scarcerato in anticipo per buona condotta e per "rimedio risarcitorio" causato dalla reclusione in una cella troppo piccola

Questo ultimo sconto di pena gli farà risparmiare 119 giorni di carcere, in base al decreto legislativo 92 del 2014 che ha stabilito lo sconto di un giorno di pena ogni dieci trascorsi in celle inferiori ai tre metri quadrati (nel suo caso fra il 2007 e il 2010). Così Chignoli, 72 anni, che già usufruisce di permessi di lavoro, lascerà il carcere nel 2033, con uno sconto complessivo di tre anni e sette mesi.

Chignoli non è mai riuscito a spiegare il motivo del suo folle gesto, definito da lui stesso "mostruoso", ha sempre detto di non ricordare nulla. Ha ucciso la figlia con cinque colpi di pistola alle spalle, lasciando il corpo di Camilla a terra, tra il letto e l'armadio, con in mano un appendiabiti. L'uomo ha anche cercato di uccidersi senza riuscirci perché l'arma si è inceppata. Poi si è dato alla fuga ma è stato arrestato la notte del delitto poco lontano da casa.

