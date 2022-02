Via le restrizioni, addio green pass: i Paesi che voltano pagina

L'epidemia è in fase calante e nel vecchio continente le restrizioni cominciano a cadere. Una delle nazioni capofila è ancora una volta il Regno Unito che a "convivere con il Covid" ci aveva già provato tra l'estate e lo scorso autunno, salvo poi fare indietro con l'arrivo della variante Omicron. A Londra l'approccio nei confronti della pandemia è stato sempre piuttosto soft tanto che si è deciso fin da subito di fare a meno del green pass e non è stato imposto alcun obbligo vaccinale (se non per il personale sanitario). Ora l'obiettivo è rimuovere le altre misure di contenimento incluso l'isolamento per i contagiati. Una rivoluzione totale. Il piano del governo inglese, ha spiegato il premier Boris Johnson in una dichiarazione diffusa da Downing Street, permetterà alla società britannica di "andare verso il ritorno alla normalità" dopo "uno dei periodi più difficili della storia del nostro Paese".

Un altro Paese che ha deciso di voltare pagina è la Slovenia che da oggi non chiederà più la carta verde per accedere a hotel, ristoranti, bar ed eventi, né per i viaggiatori che entrano nel Paese. Il green pass resterà però necessario per accedere a case di riposo, centri sanitari e carceri. Rimane in vigore anche l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici, mentre è stato abolito il coprifuoco notturno.

Una strada simile è quella seguita dall'Irlanda che già da qualche settimana ha cancellato gran parte delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione della variante Omicron. A pub e ristoranti è stato consentito di rimanere aperti oltre le 20 ed è caduto anche l'obbligo di green pass per accedere ai luoghi di ristoro, intrattenimento e tempo libero. Sono stati inoltre rimossi i limiti di pubblico agli eventi dal vivo e a quelli sportivi.

Covid: via le restrizioni nei Paesi scandinavi

Anche la Danimarca ha detto addio alle restrizioni anti covid. Già dal 1° febbraio nel Paese è stato cancellato l'obbligo di indossare le mascherine nei negozi o sui mezzi pubblici e di esibire il green pass. Inoltre sono stati autorizzati gli eventi e la frequentazione delle discoteche. Situazione analoga nella vicina Norvegia che ha decretato una decina di giorni fa la fine del distanziamento sociale e dell'obbligo di mascherine nei luoghi affollati. Il governo norvegese ha inoltre deciso, sulla scia di quanto si appresta a fare la Gran Bretagna, di porre fine anche all'obbligo di isolamento per i positivi, ai quali viene solo raccomandato di stare a casa per quattro giorni. Restando in Europa del nord, la stessa Svezia ha cancellato le restrizioni imposte a bar e ristoranti e abolito il tetto massimo di partecipanti ad eventi pubblici. Inoltre nel Paese non viene più raccomandato di indossare la mascherina sui trasporti pubblici affollati.

Cosa succede negli altri Paesi

Le restrizioni sono state allentate anche in Austria. Il governo ha infatti cancellato la 'regola 2-G', che consentiva di accedere alle attività non essenziali e ai luoghi della cultura solo a persone vaccinate contro il Covid-19 o guarite dopo aver contratto l'infezione. Sono state inoltre allentate le restrizioni sulla capienza per gli eventi aperti al pubblico. Dal 25 febbrario, anche i Paesi Bassi faranno a meno del green pass e di quasi tutte le misure anti-Covid. Resteranno in vigore solo l'obbligo di un test per chi vuole partecipare a eventi al chiuso con oltre 500 persone e l'obbligo delle mascherine su mezzi pubblici e aerei.

In Francia è stato revocato l'obbligo di mascherina all'aperto, così come i limiti di presenze nelle sale dei concerti e agli eventi sportivi. Il pass vaccinal (l'equivalente del super green pass italiano) per ora resta in vigore, ma il ministro della Salute Olivier Véran ha annunciato che sarà rimosso tra fine marzo e inizio aprile a condizione che l'occupazione delle terapie intensive scenda sotto una certa soglia. Attualmente in Francia il green pass rafforzato è obbligatorio per accedere a trasporti pubblici a lunga percorrenza, ristoranti e diversi altri luoghi di svago.

Tra i grandi Paesi anche la Germania è pronta a dire addio alle restrizioni. Il governo centrale e i presidenti degli Stati federali tedeschi hanno concordato un piano in tre fasi per mettere fine a gran parte delle misure entro il 20 marzo, anche se rimarrà in vigore il requisito della mascherina nei mezzi pubblici e forse anche nei locali.

La fase finale del piano prevede entro il 20 marzo la revoca delle restanti restrizioni alla vita sociale, culturale ed economica, compreso il green pass e l'obbligo di lavorare in smart working. Tuttavia, dettaglio da non sottovalutare, i legislatori tedeschi stanno discutendo la possibilità di introdurre vaccinazioni obbligatorie contro il Covid-19 a causa della percentuale relativamente alta di persone che si sono rifiutate di vaccinarsi.

Il dibattito sul green pass in Italia

E l'Italia? Come sappiamo anche qui da noi qualcosa si sta muovendo. Da qualche giorno non è più in vigore l'obbligo di mascherina all'aperto, alle discoteche è stato consentito di riprendere l'attività e sono state allentate le regole sulla capienza per gli eventi pubblici e sportivi. Certo, molto ancora dovrà essere fatto. Il ministro della Salute Speranza si muove come sempre con grande cautela, ma il pressing per abolire il green pass, probabilmente dal 31 marzo, è molto forte. Proprio questa mattina sulle misure anti-Covid la Lega si è smarcata dalla maggioranza votando un emendamento di Fdi e Alternativa sulla 'discriminazione' tra studenti vaccinati e non, poi ha chiesto di mettere in votazione anche un emendamento per lo stop al super green pass il 31 marzo che però non è passato.

Una delle ipotesi, probabilmente la più fondata, è che la carta verde non venga abolita tout cort, ma si vada verso un allentamento graduale delle restrizioni per i non vaccinati. Sul tavolo c'è anche il tema delle mascherine al chiuso su cui però gli esperti sono molto prudenti. Per ora meglio lasciarlo, tra qualche settimana si vedrà.