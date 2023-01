Adolf Hitler con la maglia della Roma: gli adesivi della vergogna

Indagini in corso per risalire agli autori. Adolf Hitler con la maglia romanista, quella storica degli anni Ottanta, iconica per tutto il tifo giallorosso. L'immagine, sotto forma di adesivo, è comparsa nelle scorse ore su diversi muri di Roma. Succede alla vigilia del 27 gennaio, giorno della memoria in cui si commemorano le vittime dell'Olocausto. Le "figurine" sono apparse nel quartiere Trieste, al Tufello, a Montesacro, a Talenti.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, esprime ferma condanna: "Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori"

La vicenda riporta alla mente quella del 2017, quando tifosi della Lazio fabbricarono e usarono sticker antisemiti contro i rivali della Curva Sud. In questo caso però i sospetti sarebbero interni al tifo giallorosso, in particolare alle frange più estreme, quelle con bandiere e maglie con la scritta 'Roma marcia ancora'. Come riporta RomaToday, gli adesivi sono stati prontamente rimossi.