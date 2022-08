Adriano Panzironi, chi è davvero il guru che promette 120 di vita e lancia la "Rivoluzione sanitaria"

Un giro d’affari da milioni di euro quasi esclusivamente incentrato su una dieta alimentare che consentirebbe di vivere fino a 120 anni e di guarire da malattie incurabili come il morbo di Crohn, il diabete o l’Alzheimer. Decine di negozi fisici (cinque a Roma, dalla Tuscolana ai Parioli) in Italia e on line, vendono i suoi prodotti, utili - secondo le testimonianze dei suoi adepti, nella guarigione di malattie. Ma l’elisir di lunga vita non è l’unica ‘gallina dalle uova d’oro’ per Adriano Panzironi: insieme al fratello gemello Roberto, ha costruito il suo ‘impero’ anche grazie a canali televisivi, libri, cinema e alla trasmissione ‘Cerca Salute’. Peccato che il guru del miracoloso piano alimentare non sia né un medico, né un dietologo e non abbia nessuna competenza scientifica. È giornalista pubblicista, anche se nel 2019 è stato sospeso temporaneamente. Panzironi ai nostri microfoni si è difeso da tutte le accuse e ha dichiarato a RomaToday: "Mi attaccano perché sono scomodo".

Panzironi scende in politica con ‘Rivoluzione Sanitaria’

E mentre il Tar rigetta il ricorso dei Panzironi e la multa da 264mila euro di Agcom viene confermata, l'inventore di 'Life120' decide di scendere in politica con un suo partito ‘Panzironi per Rivoluzione Sanitaria’. Ormai dalla sua c’è uno stuolo di seguaci (tra tv e social) pronto a sostenerlo e lui lancia l'organizzazione politica, scegliendo come simbolo una ghigliottina. Al nostro giornale Panzironi ha spiegato:

Non siamo riusciti a raccogliere le firme necessarie per presentare la lista alle elezioni di settembre, le persone erano in ferie. Ma adesso abbiamo un partito politico e un progetto. Lavoreremo per i prossimi appuntamenti elettorali, le regionali nel Lazio e le elezioni nelle grandi città italiane. ‘Rivoluzione sanitaria’ entra nel merito degli errori che commette la medicina ordinaria nella gestione della sanità, dalle liste d’attesa al malfunzionamento dei pronto soccorso e agli stipendi dei medici pagati in funzione degli assistiti e non della qualità del servizio che danno. Vogliamo cambiare il paradigma.

Vivere più a lungo? Basta spendere 23 euro al chilo

Come detto, Panzironi ha ideato una dieta senza alcuna validazione scientifica. Un regime alimentare che prevede il consumo di frutta, spezie, vitamine e Omega3. Niente carboidrati, ma una serie di integratori, quelli che produce e vende negli oltre 40 negozi in Italia e nello shop online. A legittimare questa dieta c'è il suo verbo tradotto in parole nei suoi scritti: tre libri che hanno venduto milioni di copie: “Vivere 120 anni - Le verità che nessuno vuole raccontarti”, “Vivere 120 anni - Le ricerche” e “Vivere 120 anni- Le guarigioni”, con “gli studi scientifici e le testimonianze che avvalorano lo stile di vita” si legge sul sito Life120. Ma torniamo ai prodotti.

Il sito internet ‘negozio.life120.it’ - che la sezione ‘Contatti’ indica la sede in viale Bruno Buozzi ai Parioli, vende farine, marmellate, integratori. Basti pensare che mezzo chilo di farina di mandorle – di Life 120 - costa 11,90 euro. Lo abbiamo confrontato con un’altra marca commerciale (che non citeremo): il prezzo è 11.95 euro al chilo, circa la metà della spesa. E ancora, una confezione di zucchero – sempre da 500 grammi – costa, sul sito di Panzironi, 10,68euro (scontato 8.90). Ma non è tutto: meno di un chilo di riso può costare fino a 11.88 euro, una confettura da 200 grammi 5euro. Esiste poi l’intera linea di integratori, spesso in vendita in offerta speciale abbinati a uno dei libri: i prezzi vanno dagli 80 ai 40 euro, come il caso dell’integratore ‘Stress killer’ che scontato costa 39.90 invece di 49.90 euro.