Portaerei Usa perde in mare un jet davanti alla Calabria: cosa è successo

La portaerei della marina statunitense Harry S. Truman ha "perso" un aereo al largo delle coste della Calabria, un F-18 Super Hornet. L'episodio è parecchio insolito per le caratteristiche di progettazione di questi velivoli da combattimento e gli accorgimenti presi per trasportarli, oltre che alla stazza dell'aereo coinvolto, oltre 6,5 tonnellate. La Truman si trova nei mari italiani per sostenere le operazioni Nato grazie ai suoi 90 velivoli da combattimento tra jet ed elicotteri. Dopo l'incidente, l'aereo caduto in mare è stato recuperato grazie a un robot telecomandato ad una profondità di quasi tremila metri, proteggendolo da alcune navi russe che si stavano avvicinando. Tutta la storia sull'aereo usa scivolato in mare al largo delle coste calabre, in ordine.

La caduta in mare e le cause

La marina degli Stati Uniti ha comunicato di aver recuperato il 3 agosto un "aereo caduto in mare" l'8 luglio scorso. Non ci sono molti dettagli sull'incidente, ma approsimativamente dovrebbe essersi verificato nel mar Ionio, al largo delle coste della Calabria, mentre la portaerei Truman stava conducendo una missione di "rifornimento in mare".

Going supersonic.?

A @USNavy F/A-18E Super Hornet assigned to Strike Fighter Squadron (VFA) 211 breaks the sound barrier over the Ionian Sea.



VFA 211 is defending U.S., allied and partner interests while deployed aboard @USSHARRYSTRUMAN in the @USNavyEurope area of operations. pic.twitter.com/aw2vcDn5H3 — Department of Defense ?? (@DeptofDefense) 6 luglio 2022

Due giorni prima della caduta in mare dell'aereo, infatti, la marina statunitense aveva pubblicato un tweet in cui scriveva di un F-18 Super Hornet che aveva infranto la barriera del suono sul Mar Ionio, la zona battuta in quei giorni proprio dalla Truman. In più, nel comunicato stampa in cui la marina annunciava di aver perso un aereo in mare veniva specificata la motivazione: "maltempo inatteso". Rivedendo i dati meteorologici, una forte perturbazione ha interessato la parte di Mar Ionio diavanti le coste della Calabria, proprio in quei giorni di luglio.

L'incidente ha sollevato diversi interrogativi su come il maltempo abbia potuto letteralmente spostare un jet che pesa più di 6,5 tonnellate e che costa circa 50 milioni di dollari. Un marinaio ha anche riportato ferite lievi durante lo svolgimento delle operazioni. L'aereo è stato recuperato grazie all'intervento di un veicolo telecomandato CURV-21 che lo ha individuato e recuperato a una profondità di oltre 3mila metri.

Il recupero e la minaccia russa

Le operazioni di recupero sono durate 27 giorni, con alcuni momenti di tensione creati dal movimento di due navi russe ufficialmente in viaggio dalla Siria all'Algeria. La pattuglia era composta da una petroliera e da un battello per le ricerche idrografiche, quindi in grado di perlustrare i fondali marini, ma la scorta della Truman ha impedito a chiunque di avvicinarsi. La preoccupazione della marina statunitense deriva dall'importanza di questi velivoli, dal loro uso e dalla tecnologia utilizzata.

Gli aerei Super Hornet, per intenderci quelli visti in Top Gun: Maverick, fanno parte dello Strike Fighter Squadron che "difende gli interessi degli Stati Uniti, degli alleati e dei partner". La Boeing definisce il Super Hornet "l'aereo tattico più moderno e altamente capace e conveniente, disponibile nell'arsenale della Marina degli Stati Uniti". Dopo il recupero, l' F-18 Super Hornet è stato trasportato "a una vicina installazione militare" come riferito dalla marina Usa, presumibilmente alla base di Sigonella, in Sicilia.

L'incidente non è però un caso isolato: in meno di un anno è già la terza volta che un jet da combattimento cada in mare. Nel novembre dello scorso anno, un pilota britannico operante al largo della portaerei britannica HMS Queen Elizabeth ha abbandonato un F-35B nel Mediterraneo e, a gennaio, un pilota della Marina degli Stati Uniti si è salvato da un F-35C quando il caccia d'attacco si è schiantato sul ponte della portaerei USS Carl Vinson e si è inabissato nel nel Mar Cinese Meridionale.