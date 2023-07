Paura a bordo di un volo Easyjet: aereo colpito da un fulmine atterra a Torino

Paura a bordo di un volo Easyjet che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto torinese di Caselle. L'aereo è stato colpito da un fulmine mentre era diretto da Edimburgo a Milano e l'incidente ha causato un guasto elettrico al mezzo.

La vicenda è stata raccontata al quotidiano The Scotsman da un passeggero che era a bordo del velivolo. Prima è stato percepito un forte rumore e poi vi è stato un black-out completo delle luci dell'aereo. Tutti i sistemi elettrici, compresi i segnali delle cinture di sicurezza, si sono spenti improvvisamente.

Da qui la pronta reazione del personale di volo che ha informato i passeggeri di un atterraggio di emergenza a Torino-Caselle. Il tutto mantenendo la calma e il sorriso. Una volta a Caselle sono intervenuti gli ingegneri per analizzare l'accaduto e determinare la precisa causa dell'incidente.

Easyjet ha confermato l'episodio, affermando che il volo è stato deviato precauzionalmente a seguito del fulmine e che l'aereo è stato progettato per resistere in sicurezza a tali eventi. La compagnia aerea ha sottolineato che in nessun momento la sicurezza dei passeggeri è stata compromessa. I viaggiatori sono stati successivamente a Milano tramite pullman, garantendo la massima attenzione alla loro sicurezza.