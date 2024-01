Cosa si rischia (davvero) se si stacca il portellone o il finestrino dell'aereo

Panico e tragedia sfiorata a bordo del volo 1282, un Boeing dell'Alaska Airlines, costretto a un atterraggio d'emergenza a Portland, in Oregon, per l'esplosione del portellone di un'uscita di sicurezza. La compagnia ha fermato precauzionalmente tutti i suoi 65 modelli di 737 Max 9. L'agenzia Usa per la sicurezza aerea ha ordinato la messa a terra temporanea di 171 velivoli in tutto il mondo. La direttiva "richiede agli operatori (compagnie aeree) di ispezionare l'aereo prima di un nuovo volo", ha affermato l'agenzia. Ma cosa si rischia sul serio con il distacco di un pezzo di fusoliera come quello "perso" ieri sui cieli degli Usa nordoccidentali? Procediamo con ordine.

Boeing 737 Max messi a terra "per ispezioni" dopo l'atterraggio d'emergenza di Portland

Anche la compagnia turca Turkish Airlines e quella statunitense United Airlines hanno annunciato di aver messo a terra i Boeing 737 Max 9 della loro flotta, dopo l'incidente dell'aeromobile dell'Alaska Airlines: un'ispezione "come misura precauzionale", prima della ripresa dei voli. Probabilmente altre compagnie seguiranno a ruota. Disagi per migliaia di passeggeri, le ispezioni richieste richiederebbero però non giorni, solo qualche ora. "Siamo in contatto con la FAA per determinare quali eventuali ulteriori lavori siano necessari prima che questi aerei vengano rimessi in servizio", ha affermato Alaska Airlines in una nota.

Il Boeing 737 Max è stato descritto come "l'aereo da trasporto più esaminato della storia" dopo una serie di problemi di sicurezza e indagini. Il Max è rimasto a terra dal marzo 2019 per un anno e mezzo dopo che due aerei di quel modello si erano schiantati in circostanze simili. O gni Max subì modifiche significative per tornare a volare in tutta sicurezza. Circa 1.300 aerei 737 Max sono stati consegnati a compagnie aeree di tutto il pianeta. D a quando il 737 Max è tornato in servizio ha un eccellente record di sicurezza. Anche se al momento non ci sono spiegazioni sul motivo per cui la sezione della fusoliera si è staccata nei cieli dell'Oregon, gli esperti assicurano che tale problema non ha nulla a che fare con il fatto che l'aereo è rimasto a terra per 18 mesi.

Cosa comporta la perdita di un finestrino o di un portellone

Il portellone o il finestrino che volano via staccandosi dalla fusoliera sono un'emergenza imprevedibile? L'aereo coinvolto ieri è nuovissimo, consegnato alla compagnia aerea il 31 ottobre. La parte dell'aereo volata via non è un classico portellone d'emergenza, ma una "plug door", ovvero un pannello specifico della fusoliera vicino alla parte posteriore dell'aereo che solo nella configurazione di alcune compagnie viene usato come uscita di sicurezza. Non su quell'aereo Alaska Airlines.

Tutti i piloti di voli di linea regolarmente si addestrano al simulatore per affrontare un evento del genere, la perdita violenta della pressurizzazione in volo. C'è un elemento che va sottolineato, e lo stanno facendo molti esperti di aviazione in queste ore. Si tratta di un problema che deve essere percepito dall'equipaggio e affrontato molto, molto più rapidamente di quel che può avvenire, ad esempio, in caso di blocco di un singolo motore su un aereo bimotore.

Nel giro di pochi secondi il pilota, in casi come quello di Portland, deve fare una virata, perché non c'è tempo di verificare se ci sono altri aerei sulla linea di volo, e poi scendere di quota a una velocità molto maggiore di quella abituale. Un passeggero la percepisce quasi come una picchiata, anche se non è così. Ma è vero che un pilota non può fare che una cosa in quella situazione: scendere a velocità sostenuta, non essendoci il tempo di verificare se ci sono danni strutturali all'aereo.

Il volo 1282 dell'Alaska Airlines partito da Portland, Oregon e diretto a Ontario, California, ha raggiunto i 4.876 m (16.000 piedi) di quota quando ha iniziato una discesa di emergenza, secondo i dati di tracciamento del volo. L'obiettivo di chi sta pilotando è solo uno in quegli istanti: portare l'aereo alla quota in cui la pressione esterna e quella interna sono uguali. Dato che le mascherine forniscono ai passeggeri ossigeno solo per 15 o 20 minuti: bastano, anche se il problema improvviso si verifica ad altissima quota.

Il pezzo di fusoliera non è stato ancora trovato

Intanto il portellone non si trova, per adesso: sarebbe precipitato al suolo a Cedar Hills, a circa 11 km a ovest del centro di Portland. Per comprendere appieno le cause del suo distacco è importante individuarlo, ogni sua parte sarà analizzata.

Il disastro del volo Helios Airways 522

L'esempio più citato di quanto possano essere pericolosi gli effetti della mancata pressurizzazione è quello della tragedia del volo Helios Airways 522. Un episodio totalmente diverso da quello di ieri, nemmeno paragonabile per dinamica, ma utile per comprendere quanto vada subito individuato un problema di pressurizzazione, senza perdere secondi preziosi. A Portland il danno era talmente evidente che le procedure di sicurezza sono scattate all'istante, ovviamente. E nessuno si è fatto male. Purtroppo in passato non sempre è andata così.

Il volo di linea 522 era operato dalla compagnia cipriota Helios Airways tra gli aeroporti di Larnaca e Atene, e precipitò il 14 agosto 2005 a Grammatiko, nella zona montuosa a nord di Maratona, in Grecia. Morirono tutte le 121 persone a bordo (115 passeggeri e 6 persone dell'equipaggio).

L'incidente fu dovuto al malfunzionamento (causato da un errore umano) dell'impianto di pressurizzazione del velivolo: prendendo quota, l'aria nella cabina si fece rarefatta e, complice l'incapacità dei piloti di comprendere il problema, causò lo svenimento di tutti gli occupanti per ipossia; l'aereo, rimasto privo di controllo, continuò a volare col pilota automatico fino all'esaurimento del carburante e allo schianto su un monte.

La causa fu individuata nell'errata impostazione del sistema per la pressurizzazione dell'aria in cabina, impostato in modalità manuale dai tecnici della Helios Airways per effettuare un test, terminato il quale non era stato riportato in modalità automatica. L'equipaggio del volo 522 non si era avveduto di tale errata impostazione.

Ma la relazione finale sull'incidente non escluse che potesse aver avuto un ruolo nella sequenza degli eventi anche una potenziale "ricaduta" del guasto a uno dei portelloni, tale da comportare una fuoriuscita d'aria dalla fusoliera. Non lo sapremo mai. Il rapporto chiama in causa anche la Boeing per "inefficacia delle misure": il pannello del sistema di pressurizzazione del 737 non era facilmente raggiungibile e la sequenza di allarmi innescata dall'errata impostazione era giudicata non puntualmente interpretabile, cooperando pertanto ad aggravare quanto causato dagli errori umani, che pur ci furono.