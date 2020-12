Come hanno volato e cosa hanno fatto i passeggeri sul primo aereo "covid free" sbarcato oggi in Italia

È sbarcato stamattina poco dopo le ore 8 a Fiumicino il primo volo covid free dagli Stati Uniti. Tampone in partenza negli States per tutti i passeggeri, secondo test rapido all’interno dell’aeroporto di Roma e, soprattutto, niente più obbligo di quarantena all’arrivo in Italia - consentito solo per motivi di salute, lavoro o residenza -per chi arriva dagli Usa, se il test antigenico sarà negativo. Si tratta di un'iniziativa fortemente voluta da Aeroporti di Roma per riprendere i contatti con gli Stati Uniti interrotti con il coronavirus.

Quello appena sbarcato è infatti il primo volo covid free dopo l’accordo stipulato da Adr, appunto, Alitalia e Delta per creare un corridoio pulito, senza alcun rischio di contrarre l'infezione. Tre voli settimanali Alitalia covid-tested da e per il "John Fitzgerald Kennedy" di New York sono stati programmati in via sperimentale, salvo proroghe, fino al 15 febbraio 2021.

Il primo aereo covid free sbarcato a Fiumicino dagli Stati Uniti

Tutti i passeggeri sbarcati a Roma dal volo Alitalia, che hanno viaggiato indossando la mascherina per tutta la durata del volo, si sono infatti sottoposti al tampone rapido in un corridoio "sicuro" creato appositamente in aeroporto. A bordo un centinaio di passeggeri che al massimo entro 48 ore dalla partenza hanno effettuato il test antigenico. Dopo lo sbarco i passeggeri dovranno ora sottoporsi ad un nuovo test antigenico in aeroporto e se sarà negativo verranno esentati dalla quarantena.

"Ho fatto un test prima di partire a New York, ho cittadinanza anche italiana e passerò il Natale qui - ha detto all’Adnkronos un passeggero - almeno il rapido qui non costa, negli Usa l’ho pagato sessanta euro privatamente. Tra mezz’ora saprò il risultato". Un’iniziativa apprezzata dai passeggeri e un modo per tornare a volare in sicurezza.