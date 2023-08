L'Etna erutta: chiuso l'aeroporto

L'aeroporto di Catania-Fontanarossa resterà chiuso questa mattina - lunedì 14 agosto - fino alle 13, secondo quanto riferito dalla società che gestisce lo scalo sul proprio sito, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Continua dunque l'estate complicata per lo scalo etneo. Dopo l'incendio del 16 luglio scorso e la completa riapertura solo pochi giorni fa, nella giornata di oggi a rimanere chiusi sono gli spazi aerei C1 e B3, con tutti gli arrivi e le partenze inibiti.

"Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea - si legge in una nota della società che gestisce lo scalo -, per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell'aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell'aeroporto".

L'Etna è nuovamente in eruzione. L'Ingv (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) di Catania comunica che, a partire dalle ore 18.40 di domenica pomeriggio, si è osservata un'attività stromboliana al cratere di sud-est, in graduale intensificazione. Il modello previsionale della dispersione dell'eventuale nube eruttiva indica una direzione sud. Nella serata di domenica 13 agosto si è già registrata una ricaduta di cenere nella zona del rifugio Sapienza-Piano Vetore.

Gli esperti spiegano che "l'attività infrasonica mostra un trend in incremento. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato in corrispondenza del cratere di sud-est, ad una quota di circa 2900 metri sopra il livello del mare. Anche gli eventi infrasonici risultano localizzati in coincidenza con lo stesso cono". Ad occhio nudo è visibile anche da Catania una breve colata con fontane di lava.

