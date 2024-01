Affettività in carcere: illegittimo vietare i colloqui riservati con il partner

Dalla Corte costituzionale arriva una sentenza importante sulla questione della dimensione relazionale e affettiva dei detenuti. Con sentenza n. 10/2024 è stato dichiarato illegittimo l'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, in base al quale i detenuti devono essere controllati a vista durante i colloqui con il proprio coniuge o convivente.

Il divieto di tenere incontri riservati con il partner è ritenuto contrario alla Carta costituzionale "per la irragionevole compressione della dignità della persona causata dalla norma" e per "l’ostacolo che ne deriva alla finalità rieducativa della pena". I colloqui riservati dovrebbero quindi essere ammessi dall'ordinamento penitenziario, afferma la Corte, salvo ragioni "di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina" o, "riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie".

Tutelare le relazioni affettive dietro le sbarre

"L’ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona [...] riconoscendo ai soggetti la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza. Lo stato di detenzione - afferma la Corte - può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società".

La Corte ha poi ricordato come molti ordinamenti di altri Paesi europei riconoscano ai detenuti spazi di espressione dell’affettività intramuraria, inclusa la sessualità. La delicata questione della privazione della sfera affettiva dei detenuti sembra così essere tornata nell'attenzione della Corte costituzionale, dopo anni di sollecitazioni da parte di numerose realtà associative, prima tra tutte Antigone.

Nel rapporto dello scorso maggio 2023, la Onlus impegnata nel monitoraggio delle condizioni carcerarie e nella lotta per i diritti dei detenuti ricordava come, già nel 2012 la Corte Costituzionale, chiedesse al legislatore di intervenire sul tema dell'affettività nelle carceri: "Una esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale - scriveva la Corte nella sentenza n. 301 del 2012 - esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nell’istituto dei permessi premio […] la cui fruizione, stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi, resta di fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria. Si tratta di un problema che merita ogni attenzione da parte del legislatore".