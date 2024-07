Affitti brevi, divieto superato a Firenze: cosa può cambiare davvero

Tutto da rifare sul divieto agli affitti brevi. Dopo lo stop alla delibera 'anti Airbnb' voluta dall’allora sindaco di Firenze, Dario Nardella, oggi eurodeputato, inserita e poi stralciata dal regolamento urbanistico fiorentino, il Tar della Toscana ha dichiarato improcedibili i ricorsi presentati da una serie di soggetti fortemente interessati all’argomento. Dal Codacons a Confedilizia, passando per Apartments Florence e ClearBnb, tanto per citarne alcuni. Il divieto è dunque superato. Esultano le associazioni dei consumatori e quelle dei proprietari, ma il comune di Firenze non molla la presa.

Se il primo passo verso la restrizione agli affitti brevi nelle città d’arte è stato bloccato ciò non vuol dire che in futuro le cose non cambieranno, soprattutto perché l’overturism sta facendo lievitare a vista d’occhio i prezzi e gli affitti delle case, rendendo invivibili le città più belle d’Italia. Basti sapere che nel capoluogo toscano per affittare un appartamento ci vogliono quasi 2mila euro, 600 per una stanza, prezzi che sono tra i più cari d'Europa. Ma cosa può cambiare davvero? Andiamo per ordine.

Affitti brevi, per il Tar il divieto a Firenze è superato

Tutti guardavano con molta attenzione alla mossa di Firenze sullo stop agli affitti brevi nell’area Unesco del centro storco della città, per vedere e valutare possibili conseguenze, in positivo e in negativo. Non solo i sindaci delle altre città d’Italia invase tutto l’anno dai turisti, ma anche gli imprenditori e i cittadini che condividono le loro case per business o per far quadrare il bilancio familiare.

Ora però è saltato tutto. Dopo un percorso ad ostacoli la decisione presa da Palazzo Vecchio è da considerarsi non applicabile. Questo perché a ottobre la norma è stata stralciata dal nuovo piano operativo e così il Tar della Toscana ha dichiarato il ricorso presentato da un gruppo di soggetti "improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse". I giudici amministrativi però non si sono espressi sulla legittimità del divieto, ma solo sulla sua inapplicabilità. Quindi questa decisione non può considerarsi né una vittoria, né una sconfitta, vediamo perché.

Nardella: "Buona notizia, non è arrivata nessuna bocciatura"

La decisione del Tar della Toscana sugli affitti brevi lascia tutti soddisfatti: amministratori locali, imprenditori e cittadini. Secondo il Codacons, che rappresenta diversi proprietari di immobili ubicati nel centro storico di Firenze, la sentenza "riconosce pienamente le ragioni dell’associazione dei consumatori e dei proprietari" mentre Airbnb sostiene che si tratta di una buona notizia soprattutto "per le famiglie fiorentine che vorrebbero condividere le loro case per far quadrare il bilancio familiare".

"Una buona notizia" però anche per l’ex sindaco di Firenze Nardella, perché "non è arrivata nessuna bocciatura, dunque nessuna dichiarazione di illegittimità". L’eurodeputato non vuole assolutamente mollare, anzi dichiara che "nei prossimi mesi porterò in Parlamento europeo con molti colleghi di altri paesi un provvedimento che porti la Commissione ad emanare regole europee". Agguerrita anche la nuova sindaca dem di Firenze, Sara Funaro, che sul divieto agli affitti brevi vuole andare avanti "senza indugio: nella prima seduta utile della giunta porterò l’approvazione della variante per ribadire lo stop agli affitti brevi". Poi chiama in causa il governo: "Detto questo, rimane l’inerzia di un governo indifferente rispetto ai problemi di overtourism che affliggono città d’arte come Firenze. Continuerò a chiedere al governo provvedimenti nazionali che sono sempre più urgenti".

Barcellona non rinnoverà 10mila licenze

Stessa identica situazione in altre città europee, come Barcellona. Dopo aver spiegato che nella città catalana gli affitti sono aumentati di circa il 70 per cento negli ultimi dieci anni il sindaco, Jaume Collboni, ha annunciato che vieterà di fatto gli affitti brevi entro la fine del 2028 non rinnovando circa 10mila licenze.

Insomma la questione non finisce qui, soprattutto perché il caso Firenze così come quello Barcellona sembrerebbe destinato a fare da apripista a iniziative di altri sindaci di città italiane letteralmente invase dai turisti.