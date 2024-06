"Trasportava piastrelle in auto blu": manager statale perde 200mila euro di stipendio

Davide Miggiano, 54 anni, dirigente generale di prima fascia della potente Agenzia delle dogane (a destra nella foto vicino al titolo, tratta dal programma Le Iene), stava accumulando incarichi sempre più prestigiosi. Fino a quando è inciampato - letteralmente - su una piastrella. Anzi, su un carico di cotto d'Este di Sassuolo. Gliele aveva ordinate il suo capo, Marcello Minenna, 52 anni, direttore generale delle Dogane scelto dal Movimento 5Stelle, secondo i piani di Beppe Grillo e dell'allora premier Giuseppe Conte, che avrebbero dovuto cambiare la storia della pubblica amministrazione italiana.

Volendo ristrutturare casa, Minenna avrebbe potuto infatti telefonare al suo architetto di fiducia. Oppure al capomastro. Invece, secondo quanto messo a verbale dalla sezione Criminalità organizzata della squadra mobile di Forlì, ha chiamato il direttore interregionale delle Dogane per l'Emilia Romagna e le Marche, nonché direttore interregionale per il Lazio e l'Abruzzo, nonché fino a pochi giorni prima, direttore dell'ufficio Affari generali: Davide Miggiano, appunto.

La polizia intercettava le telefonate di Marcello Minenna

Il supermanager, pescato tra i dirigenti di seconda fascia e promosso direttore generale di prima fascia il 9 giugno 2021 per i tre anni successivi, stava accumulando incarico su incarico proprio grazie alle promozioni firmate da Minenna. Forse proprio perché si trattava di piastrelle destinate alla casa del suo superiore, forse anche perché Marcello Minenna aveva chiesto il prestigioso cotto d'Este di Sassuolo, per l'acquisto e il ritiro direttamente dalla fabbrica - evidenzia la polizia - è stata messa a disposizione l'auto blu, cioé la macchina di servizio.

Gli investigatori stavano intercettando Minenna (nella foto sopra con il fondatore del Movimento 5Stelle, Beppe Grillo) nell'ambito dell'inchiesta sull'importazione irregolare, durante la pandemia, di milioni di mascherine cinesi non certificate. Indagine per la quale è già stato condannato in primo grado a 23 mesi (con pena sospesa) l'ex parlamentare della Lega, Gianluca Pini. Così sul brogliaccio sono finite le telefonate con Davide Miggiano, che non è stato indagato. La trascrizione delle conversazioni, messe agli atti dei procedimenti penali in corso, rivela comunque un classico copione di commedia all'italiana.

Minenna chiede "una cortesia". Ha bisogno di capire "se a Cotto d'Este, che è a Modena, Sassuolo, hanno degli avanzi di magazzino di una lastra di cherlite, che è fuori produzione - spiega il direttore delle Dogane a Davide Miggiano -. La comprai un anno fa perché purtroppo chi sta seguendo i lavori da me... ha preso meno lastre del dovuto... Riusciamo ad avere qualcuno che va a chiedere in maniera, che io da stamattina che provo a chiamarli, faccio solo musichette?". Scrive la polizia: "Miggiano, in quanto direttore regionale delle Dogane per l'Emilia Romagna, asseconda la richiesta del direttore generale e gli assicura che gli invierà presso l'azienda qualcuno dell'Ufficio dogane di Modena con la macchina di servizio".

La Procura: "Calunnie e minacce al funzionario onesto"

La magistratura non ha poi approfondito la questione delle piastrelle. Anche per la gravità degli altri reati contestati. Minenna è infatti indagato per corruzione a Forlì. Mentre a Roma è accusato di calunnia, violenza e minacce aggravate ai danni di un proprio funzionario, Miguel Martina, 62 anni, che su delega della Procura di Roma stava indagando su un gruppo di colleghi e sullo sdoganamento di mascherine non certificate destinate al personale sanitario.

Sempre secondo la Procura, Marcello Minenna (nella foto sopra, con l'allora premier Giuseppe Conte) avrebbe minacciato il funzionario - che però non ha ceduto - affinché gli rivelasse notizie coperte dal segreto istruttorio. Gli avrebbe poi impedito di indagare trasferendolo improvvisamente all'Ufficio giochi e avrebbe indotto i propri dirigenti a denunciare Miguel Martina "incolpandolo falsamente, pur sapendolo innocente", per accesso abusivo alle banche dati dello Stato. Accusa che, come hanno dimostrato le indagini della polizia postale, si è rivelata completamente inventata.

Il suggerimento del direttore Tallino: lo vuole la politica

L'uscita di Minenna dall'Agenzia delle dogane, a gennaio 2023, non ha messo fine alle presunte ritorsioni nei confronti del funzionario che aveva dato il via all'inchiesta sulle mascherine. Miguel Martina sarebbe stato infatti demansionato dall'Agenzia delle dogane e messo nelle condizioni di non poter più lavorare, nonostante il suo ruolo di whistleblower riconosciuto dall'Autorità nazionale anticorruzione. Nel frattempo, Martina si è dovuto ulteriormente difendere dai procedimenti disciplinari avviati dall'Ufficio interregionale per il Lazio e l'Abruzzo. Diretto sempre da Davide Miggiano che, per il suo ruolo di dirigente generale, ha continuato a ricevere uno stipendio lordo di 169 mila euro. Ai quali si aggiungono oltre 44 mila euro di premi di risultato e 3500 euro per gli incarichi ad interim. Totale: 217 mila euro all'anno. Gli abbiamo chiesto un commento: Miggiano non ha per ora risposto.

Dopo le piastrelle, però, è arrivata la tegola delle Iene. A maggio Davide Miggiano stava pranzando in un ristorante con il collega Cosimo Tallino, tuttora direttore dell'Ufficio delle dogane Roma1 (a sinistra nella foto vicino al titolo). Tallino è il dirigente che, come ha rivelato Today.it in un'inchiesta il 23 febbraio 2023, avrebbe cercato di fermare le indagini di Miguel Martina con queste parole: "Dobbiamo eseguire gli ordini... Diciamo che da questo punto di vista ci siamo sterilizzati" (qui l'audio della conversazione tra Martina e Tallino, che non è indagato).

All'improvviso i due amici vengono sorpresi a tavola dall'inviata Roberta Rei e dalle telecamere del programma di Italia1. Le domande riguardano ovviamente le incredibili ritorsioni dell'Agenzia delle dogane nei confronti di Miguel Martina. E le risposte, piuttosto evasive, non devono essere piaciute a Roberto Alesse, il consigliere di Palazzo Chigi voluto dalla premier Giorgia Meloni al posto di Marcello Minenna.

Stipendio dimezzato al supermanager Davide Miggiano

L'incarico di dirigente generale per Miggiano era in scadenza. Poteva essere ancora prorogato, come è prassi negli uffici statali. Ma venerdì 7 giugno, poco dopo le otto di sera, il nuovo direttore centrale Simone D'Ecclesiis firma il primo atto di un terremoto che probabilmente travolgerà altre carriere. Davide Miggiano torna così al precedente ruolo di dirigente di seconda fascia: per i prossimi tre anni si occuperà di "prodotti energetici e alcoli" alle dipendenze della Direzione accise. Stipendio dimezzato, ma comunque niente male: 91 mila euro lordi l'anno, più la retribuzione di risultato che può arrivare a 48 mila euro. Fanno sempre 139 mila euro, che equivale a quanto l'amico Tallino, dirigente di seconda fascia, ha incassato nel 2023.

Nemmeno Marcello Minenna si è comunque scordato di lui: dagli atti dei procedimenti penali in corso, Miggiano risulta testimone in sua difesa e, contemporaneamente in un cortocircuito istituzionale, promotore dei procedimenti disciplinari contro il testimone dell'accusa. L'unico lasciato completamente solo è infatti lui, Miguel Martina: l'Agenzia delle dogane non si è costituita nel procedimento penale contro Minenna per la calunnia e le minacce ai danni del suo dipendente. Così finora, in questa bruttissima storia, a perderci la faccia è proprio lo Stato.