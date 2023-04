Per i malati psichiatrici non facciamo abbastanza (e i medici rischiano la vita)

Oltre 1.600 aggressioni ogni anno, poco più di quattro al giorno. Un vero e proprio bollettino di guerra redatto dall’Inail che riguarda tutti gli operatori sanitari, dagli ambulatori di psichiatria agli infermieri del pronto soccorso, vittime ormai quotidiane di violenze, fisiche e verbali. Attacchi mirati che in alcuni casi si trasformano in brutali omicidi, come per la dottoressa Roberta Capovani, psichiatra di 55 anni uccisa all'uscita dal lavoro all'ospedale Santa Chiara di Pisa da un suo ex paziente, Gianluca Paul Seung.

Le aggressioni al personale sanitario

Un delitto feroce, che ha riportato alla ribalta una serie di problematiche che gli addetti ai lavori denunciano da tempo: la carenza di personale, la mancanza di sicurezza per gli operatori sanitari e la necessità di riformare un sistema che in questo momento funziona poco e male. Diversi aspetti di una sola e grande questione che abbiamo provato a snocciolare insieme a Emi Bondi, direttore del dipartimento di Salute mentale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e presidente della Sip, Società italiana di psicoterapia: "Quello di Pisa è un caso eclatante, ma le aggressioni verso il personale sanitario sono un dato di fatto. Secondo una ricerca circa il 65% degli operatori ha ricevuto minacce, a volte verbali o lievi, altre fisiche e gravi. Di tutti i casi, oltre il 30% riguarda i reparti più esposti, come i reparti psichiatrici e il pronto soccorso, ma tutte le discipline mediche, persino la pediatria, rischiano di essere aggrediti dai pazienti o dai loro familiari. Negli ultimi anni abbiamo notato un aumento dei casi di violenza, una crescita preoccupante, spesso sottovalutata".

I medici a contatto con le emergenze sono sicuramente quelli più esposti, ma per gli psichiatri entra in gioco anche un altro fattore di rischio, come spiegato a Today, dalla dottoressa Bondi: "Alcuni attacchi avvengono perché la gente scarica sui medici la propria aggressività, magari maturata dai disservizi del sistema. Ma la situazione per gli psichiatri è più complicata, essendo a contatto con una fascia di popolazione spesso aggressiva, che abbiamo notato aumentare con l’uso di sostanze stupefacenti. A volte non si tratta di veri malati psichiatrici, ma di persone con disturbi della personalità o caratteristiche comportamentali che sfociano nella violenza. Il problema è che la maggior parte dei casi viene ritenuto marginale, come il subire comportamenti aggressivi facesse parte del mestiere".

Roberta Capovani, una tragedia annunciata

Ma come si arriva a tragedie come quelle di Pisa? La pericolosità dell’assassino è stata sottovalutata? Perché Seung era libero di uccidere? Quando si parla di pazienti autori di reati gravi il quadro è più complesso, ma la maggior parte delle criticità emergono dal sistema delle Rems (di cui parliamo qui più approfonditamente), ossia le strutture che dovrebbero ospitare gli infermi di mente autori di reati e pericolosi per la società: "Quando sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari la logica era di passare dalla sola custodia, a una custodia con cure. Un concetto corretto di base, ma il sistema non funziona. Nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza non ci sono posti e i tempi d’attesa sono lunghi, così le persone con una patologia mentale che commettono reati, non potendo essere assegnati alle Rems, finiscono ai domiciliari o affidati ai dipartimenti di salute mentale del territorio. Luoghi in cui possiamo assistere i pazienti, possiamo curarli, ma non abbiamo strumenti di custodia o di difesa".

Una carenza che porta a casi come quello di Pisa, in cui l’ex paziente della Capovani era libero di pianificare e mettere in atto il suo piano omicida: "Nel caso del paziente che ha ucciso la dottoressa - ha spiegato Emi Bondi a Today - manca proprio l’elemento della custodia, che invece si rende necessaria quando ci sono dei comportamenti aggressivi reiterati nel tempo, che dimostrano cosa succede a lasciare in giro una persona pericolosa. Anche quando il magistrato impone le cure, noi non possiamo obbligare un paziente che si rifiuta, per questo è necessario rivedere la legge e creare percorsi di cura adeguati".

"Quella di Pisa, purtroppo, è una tragedia annunciata - ha sottolineato la dottoressa Bondi - Che il soggetto fosse aggressivo e violento ce lo dice la sua storia. Lo scorso anno aveva aggredito un altro medico con un bisturi cercando di sfigurarlo, con l’operatore che si è salvato per miracolo. Online scriveva cose tremende contro l’ospedale e i medici che lo avevano avuto in cura, ritenendoli colpevoli delle condanne ricevute e della libertà vigilata. Era una morte annunciata, nessuno ha pensato che avrebbe messo in atto quello che scriveva in Rete, eppure i presupposti per capirlo c’erano tutti. Avrebbe dovuto stare in una Rems o in carcere, invece era libero di attuare il suo piano: il giorno prima era già venuto a cercarla, quello seguente si è mascherato e l’ha aspettata all’uscita dell’ospedale, colpendola con una ferocia inaudita. La dottoressa era sola, ma lui avrebbe potuto aggredirla in qualsiasi luogo, il vero problema è che non doveva essere libero di farlo".

Come nasce l’aggressività

Ma cosa innesca la furia omicida? Le patologie sono diverse e ogni caso ha le sue particolarità, ma secondo Emi Bondi, direttore del dipartimento di Salute mentale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, i comportamenti aggressivi hanno tutti la medesima origine: "L’aggressività nasce da un’emozione molto potente che è la rabbia. Chi aggredisce scarica la sua rabbia e questo gli consente di vincere le difese che la natura gli ha messo di fronte, come quelle della vita civile, l’empatia verso gli altri. Per alcuni individui gli altri esseri umani vengono visti come un oggetto su cui scaricare la rabbia, una rabbia che a sua volta nasce da tanti fattori, da chi usa la paura come uno strumento di difesa ai pazienti con deliri paranoici che percepiscono la realtà in maniera sbagliata e possono interpretare male qualcosa che gli viene detto o fatto. Altre volte la rabbia nasce dalla frustrazione, dal rancore accumulato e da una personalità disturbata che non sopporta le limitazioni e poi scarica la propria furia sulle altre persone".

Le possibili soluzioni

Un problema complesso che richiede una serie di soluzioni articolate, come spiegato dalla dottoressa Emi Bondi: "Serve più personale sanitario e deve essere aumentato il numero di posti nelle Rems. Inoltre, è necessario rivedere la legge per creare dei percorsi di cura adeguati, una legge che preveda dei reparti psichiatrici all’interno delle carceri per tutte le persone che, anche se con un disturbo, commettono un reato volontariamente e in maniera lucida. Servono percorsi differenziati in base alla pericolosità sociale, percorsi che garantiscano la custodia in caso di reato. Vanno migliorati i servizi per la salute mentale e vanno resi più sicuri i luoghi di lavoro. Negli ospedali ci devono essere maggiori misure di sicurezza, telecamere di videosorveglianza e protocolli d’intesa con le forze dell’ordine". Una questione che va affrontata con urgenza dalle istituzioni e non può tornare ancora una volta nel dimenticatoio, in attesa che una nuova tragedia la porti ancora alla ribalta.