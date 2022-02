Agricoltura biodinamica, stop alla legge sugli "stregoni" del bio

Agricoltura biodinamica e biologica non sono equiparabili. Non lo sono per legge. La Camera ha approvato due emendamenti presentati dal presidente di Più Europa, Riccardo Magi, che aboliscono l'equiparazione originariamente inserita nella proposta di legge "per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico".

L'Aula ha quindi proseguito l'esame del testo e dopo la discussione sugli ordini del giorno ci sarà il voto finale. In seguito alla modifica approvata, il provvedimento dovrà tornare in Senato per una quarta lettura.

Il riferimento all'agricoltura biodinamica nei mesi scorsi era stato al centro di accese polemiche. Per agricoltura biologica si intende "un metodo agricolo volto a produrre alimenti con sostanze e processi naturali". Ci sono precise norme in materia di agricoltura biologica. Con agricoltura biodinamica ci si riferisce a delle pratiche a oggi non supportare da studi scientifici e che si ispirano alle teorie del padre dell’antroposofia Rudolf Steine basata sull'interconnessione tra terreno e cielo. Determiunante l’utilizzo di specifici “preparati” come il "cornoletame": letame bovino inserito nel corno di una vacca che abbia partorito almeno una volta, e successivamente sotterrato e lasciato fermentare per tutta la stagione invernale.

Contro l'equiparazione si erano espressi anche la senatrice a vita Elena Cattaneo e il premio Nobel Giorgio Parisi. E sul tema a novembre, proprio in risposta alle preoccupazioni di Parisi, era intervenuto anche il presidente della Repubblica. "Non posso pronunciarmi sull’attività del Parlamento - aveva detto Mattarella - ma posso dire che prima che diventi legge vi sarebbero ancora alcuni passaggi parlamentari che rendono lontana questa ipotesi".

"Per fortuna - commenta Magi - gli appelli della comunità scientifica nazionale, che avevano trovato l'appoggio pubblico del Presidente Mattarella già nella cerimonia di consegna del Nobel a Parisi nel novembre scorso, non sono caduti nel vuoto. I miei sono stati gli unici emendamenti presentati in aula sul tema, caso più unico che raro. Emendamenti che avevo già presentato in Commissione a luglio, che al tempo erano però stati respinti all'unanimità da tutti i gruppi. Una battaglia combattuta già con coraggio dalla senatrice Elena Cattaneo al Senato. Piccole vittorie che spingono a non scoraggiarsi, anche quando i rapporti di forza numerici non sono dalla tua. Bene che manderemo al Senato un testo migliore, ma se il Parlamento avesse meditato sui miei emendamenti presentati in Commissione sarebbe stato ancora meglio".